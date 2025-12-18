ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2173
Час на прочитання
1 хв

"Шахед" над школою: дрон РФ пролетів над головами дітей

У Дніпровському районі Дніпропетровської області дрон пролетів просто над школою.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
"Шахед" над школою: дрон РФ пролетів над головами дітей

Шахед пролетів над школою у Дніпровському районі / © ТСН.ua

Під час сьогоднішньої повітряної атаки російських військ у Дніпровському районі Дніпропетровської області російський безпілотник пролетів безпосередньо над будівлею школи.

Про це повідомили очевидці та оприлюднили відповідні відео в соціальних мережах.

За попередньою інформацією, дрон пролітав просто над навчальним закладом.

Нагадаємо, що в Одеській області російські війська атакували ударним безпілотником цивільний автомобіль, у якому перебували жінка та троє дітей. Унаслідок удару жінка загинула дорогою до лікарні. А діти зазнали тілесних ушкоджень. В них гостра реакція на стрес.

Ворожий дрон поцілив у приватний автомобіль, який рухався через міст в Одеському районі.

Відомо, що атака на Одещину спричинила обмеження руху транспорту до кордону з Молдовою.

Дата публікації
Кількість переглядів
2173
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie