"Шахед" над школою: дрон РФ пролетів над головами дітей

Шахед пролетів над школою у Дніпровському районі

Під час сьогоднішньої повітряної атаки російських військ у Дніпровському районі Дніпропетровської області російський безпілотник пролетів безпосередньо над будівлею школи.

Про це повідомили очевидці та оприлюднили відповідні відео в соціальних мережах.

За попередньою інформацією, дрон пролітав просто над навчальним закладом.

Нагадаємо, що в Одеській області російські війська атакували ударним безпілотником цивільний автомобіль, у якому перебували жінка та троє дітей. Унаслідок удару жінка загинула дорогою до лікарні. А діти зазнали тілесних ушкоджень. В них гостра реакція на стрес.

Ворожий дрон поцілив у приватний автомобіль, який рухався через міст в Одеському районі.

Відомо, що атака на Одещину спричинила обмеження руху транспорту до кордону з Молдовою.