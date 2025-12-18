- Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
"Шахед" над школою: дрон РФ пролетів над головами дітей
У Дніпровському районі Дніпропетровської області дрон пролетів просто над школою.
Під час сьогоднішньої повітряної атаки російських військ у Дніпровському районі Дніпропетровської області російський безпілотник пролетів безпосередньо над будівлею школи.
Про це повідомили очевидці та оприлюднили відповідні відео в соціальних мережах.
За попередньою інформацією, дрон пролітав просто над навчальним закладом.
Нагадаємо, що в Одеській області російські війська атакували ударним безпілотником цивільний автомобіль, у якому перебували жінка та троє дітей. Унаслідок удару жінка загинула дорогою до лікарні. А діти зазнали тілесних ушкоджень. В них гостра реакція на стрес.
Ворожий дрон поцілив у приватний автомобіль, який рухався через міст в Одеському районі.
Відомо, що атака на Одещину спричинила обмеження руху транспорту до кордону з Молдовою.