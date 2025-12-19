ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
2
Час на прочитання
2 хв

Астрологічний прогноз на 19 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Спрут

Спрут / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: необхідно остерігатися злих і агресивних людей — не вступати з ними в конфлікти і не піддаватися на їхні провокації.

Символ дня: спрут.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: червоний.

Щасливі камені дня: білий опал, чорні перли, кольорова яшма.

За яку частину тіла відповідає: пряма кишка, анус.

Хвороби дня: велика ймовірність загострення психіатричних захворювань — тим, хто приймає відповідні ліки, не варто забувати про них.

Харчування дня: необхідно відмовитися від жирної та смаженої їжі, нікотину й алкогольних напоїв.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитися.

Магія і містика дня: від будь-яких магічних дій день потрібно відмовитися.

Сни дня: сни нинішньої ночі корисної інформації не несуть — можна не брати їх до уваги.

Табу дня: не можна вірити передбаченням і ворожінням — вони можуть запрограмувати на невдачі та втрати.

Цитата дня: «Скромність сексуальна» (Тупак Шакур).

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
2
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie