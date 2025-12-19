- Дата публікації
Астрологічний прогноз на 19 грудня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: необхідно остерігатися злих і агресивних людей — не вступати з ними в конфлікти і не піддаватися на їхні провокації.
Символ дня: спрут.
Стихія дня: Земля.
Щасливе число дня: 2.
Щасливий колір дня: червоний.
Щасливі камені дня: білий опал, чорні перли, кольорова яшма.
За яку частину тіла відповідає: пряма кишка, анус.
Хвороби дня: велика ймовірність загострення психіатричних захворювань — тим, хто приймає відповідні ліки, не варто забувати про них.
Харчування дня: необхідно відмовитися від жирної та смаженої їжі, нікотину й алкогольних напоїв.
Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитися.
Магія і містика дня: від будь-яких магічних дій день потрібно відмовитися.
Сни дня: сни нинішньої ночі корисної інформації не несуть — можна не брати їх до уваги.
Табу дня: не можна вірити передбаченням і ворожінням — вони можуть запрограмувати на невдачі та втрати.
Цитата дня: «Скромність сексуальна» (Тупак Шакур).
