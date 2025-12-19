Астрологічний прогноз на 19 грудня

Спрут / © Associated Press

Реклама

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: необхідно остерігатися злих і агресивних людей — не вступати з ними в конфлікти і не піддаватися на їхні провокації.

Символ дня: спрут.

Реклама

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: червоний.

Щасливі камені дня: білий опал, чорні перли, кольорова яшма.

Реклама

За яку частину тіла відповідає: пряма кишка, анус.

Хвороби дня: велика ймовірність загострення психіатричних захворювань — тим, хто приймає відповідні ліки, не варто забувати про них.

Харчування дня: необхідно відмовитися від жирної та смаженої їжі, нікотину й алкогольних напоїв.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитися.

Реклама

Магія і містика дня: від будь-яких магічних дій день потрібно відмовитися.

Сни дня: сни нинішньої ночі корисної інформації не несуть — можна не брати їх до уваги.

Табу дня: не можна вірити передбаченням і ворожінням — вони можуть запрограмувати на невдачі та втрати.

Цитата дня: «Скромність сексуальна» (Тупак Шакур).

Реклама

Читайте також: