ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
43
Час на прочитання
1 хв

Дуже відверто: реперка у прозорій сукні блиснула оголеними сідницями на прем’єрі мультфільму "Губка Боб у кіно"

25-річна Ice Spice викликала фурор своїм провокаційним луком на заході.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Ice Spice

Ice Spice / © Getty Images

Увагу папараці на вулицях Нью-Йорка привернула американська реперка Ice Spice. Дівчина вийшла в світ у провокаційному луку, у якому вона прийшла на спеціальний показ фільму «Губка Боб у кіно: У пошуках квадратних штанів», що відбувся у кінотеатрі Paramount Pictures.

Вона була одягнена у білу прозору мереживну сукню з довгими рукавами і спідницею з рюшами та асиметричним подолом. Під вбранням на ній був білий бюстгальтер і стринги. Реперка без комплексів виблискувала своїми оголеними пишними сідницями.

Ice Spice / © Getty Images

Ice Spice / © Getty Images

Аутфіт Ice Spice доповнила білими босоніжками на екстремально високих платформах і підборах. Своє рожеве волосся вона уклала у локони, зробила макіяж із рожевими тінями, чорними стрілками і бежевим блиском, а також французький манікюр.

Ice Spice / © Getty Images

Ice Spice / © Getty Images

Виконавиця прикрасила вуха діамантовими сережками-цвяшками, а шию — діамантовим намистом із хрестиком.

Дата публікації
Кількість переглядів
43
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie