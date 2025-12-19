Дуже відверто: реперка у прозорій сукні блиснула оголеними сідницями на прем’єрі мультфільму "Губка Боб у кіно"

Ice Spice / © Getty Images

Увагу папараці на вулицях Нью-Йорка привернула американська реперка Ice Spice. Дівчина вийшла в світ у провокаційному луку, у якому вона прийшла на спеціальний показ фільму «Губка Боб у кіно: У пошуках квадратних штанів», що відбувся у кінотеатрі Paramount Pictures.

Вона була одягнена у білу прозору мереживну сукню з довгими рукавами і спідницею з рюшами та асиметричним подолом. Під вбранням на ній був білий бюстгальтер і стринги. Реперка без комплексів виблискувала своїми оголеними пишними сідницями.

Ice Spice / © Getty Images

Аутфіт Ice Spice доповнила білими босоніжками на екстремально високих платформах і підборах. Своє рожеве волосся вона уклала у локони, зробила макіяж із рожевими тінями, чорними стрілками і бежевим блиском, а також французький манікюр.

Ice Spice / © Getty Images

Виконавиця прикрасила вуха діамантовими сережками-цвяшками, а шию — діамантовим намистом із хрестиком.