Генасамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію щодо прав людини на окупованих територіях України

ООН / © unsplash.com

Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй ухвалила оновлену резолюцію «Ситуація з правами людини на тимчасово окупованих територіях України, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь».

Як передає Укрінформ, за документ проголосували 79 країн, проти — 16, ще 73 держави утрималися.

Проти резолюції виступили, зокрема, Росія, Білорусь, Китай, Іран, Північна Корея, Куба, Нікарагуа, а також низка країн Африки.

Документ охоплює ситуацію з правами людини на всіх тимчасово окупованих Росією територіях України та передбачає посилений міжнародний моніторинг системних порушень, які здійснює російська окупаційна адміністрація щодо місцевого населення.

У резолюції міститься чітке засудження агресивної війни РФ проти України, підтверджується суверенітет і територіальна цілісність України в межах міжнародно визнаних кордонів, а також наголошується на невизнанні будь-яких спроб змінити статус українських територій. Генасамблея вимагає від Росії негайно припинити агресію та вивести всі війська з території України.

Окремо висловлюється серйозна стурбованість мілітаризацією окупованих територій, примусовою мобілізацією їхніх мешканців до збройних сил РФ, переслідуванням журналістів, правозахисників і громадських активістів, а також руйнуванням культурної спадщини, зокрема в Криму.

Цьогорічний документ доповнений положеннями, які прямо засуджують тортури, нелюдське поводження та інші грубі порушення прав людини щодо українських військовополонених і незаконно утримуваних цивільних. Резолюція спирається на висновки Незалежної міжнародної комісії з розслідування злочинів РФ, яка підтвердила факти насильницьких зникнень і катувань як на окупованих територіях України, так і в самій Росії.

Генасамблея також закликає РФ забезпечити безперешкодний доступ міжнародних механізмів, зокрема Міжнародного комітету Червоного Хреста, до місць утримання українських військовополонених і цивільних, гарантувати їм належну медичну допомогу, провести повний обмін полонених і звільнити всіх незаконно утримуваних осіб — кримських татар, цивільних, політичних в’язнів і журналістів.

У документі нагадується про попередження Генсека ООН щодо можливого включення Росії до так званого «списку ганьби» за злочини сексуального насильства, пов’язані з війною. Зазначається, що РФ уже третій рік поспіль перебуває в аналогічному списку як «злісна порушниця» через убивства й каліцтва українських дітей та атаки на освітні й медичні заклади.

Крім того, засуджується систематична відмова російської влади надавати інформацію про долю та місцеперебування викрадених або полонених українців і висувається вимога негайно розкрити ці дані.

Резолюцію Генасамблеї ООН щодо ситуації з правами людини в Криму ухвалюють щороку з 2016-го. З 2023 року документ охоплює всі тимчасово окуповані території України.

Нагадаємо, міжнародна спільнота отримала нові докази воєнних злочинів РФ. Заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца повідомила на дебатах в ООН про жахливу загибель двох 16-річних підлітків із тимчасово окупованого Мелітополя.