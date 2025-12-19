Трамп підписав оборонний бюджет США на 2026 рік: документ передбачає допомогу Україні

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у четвер, 18 грудня, підписав законопроєкт S.1071 — «Закон про національну оборону на фінансовий 2026 рік» (National Defense Authorization Act, NDAA).

Про це повідомила пресслужба Білого дому.

Після підписання документ набув чинності. Закон визначає фінансування програм Міністерства оборони США, військового будівництва, а також низки ініціатив у сфері національної безпеки, які координуються Міністерством енергетики та Державним департаментом.

Крім того, оборонний бюджет охоплює заходи з підвищення соціального забезпечення військовослужбовців і надає додаткові повноваження для впровадження змін у сферах національної та міжнародної безпеки, торгівлі й судової системи.

Загальний обсяг щорічних військових витрат США, закладених у документі, становить 901 мільярд доларів.

Окремо в законі передбачено фінансову підтримку України. Йдеться про 800 мільйонів доларів у межах Ініціативи допомоги у сфері безпеки України (Ukraine Security Assistance Initiative). Кошти планують виділити у два транші — по 400 мільйонів доларів у 2026 та 2027 роках — для закупівлі американського озброєння для Збройних сил України.

Нагадаємо, секретар РНБО Рустем Умєров, який взяв участь у дводенних перемовинах з американською делегацією в Берліні (Німеччина) щодо припинення війни, назвав їх «конструктивними та продуктивними».