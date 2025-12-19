- Дата публікації
Втрати росіян в Україні перетнули нову психологічну позначку
За минулу добу росіяни втратили чимало живої сили та техніки.
Станом на 19 грудня загальні бойові втрати Росії у війні проти України склали 1 194 520 осіб. За добу ЗСУ вдалося ліквідувати 1 220 загарбників.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати складають:
танків — 11 433 (+1)
бойових броньованих машин — 23 768 (+10)
артилерійських систем — 35 250 (+18)
РСЗВ — 1 574 (+1)
засобів ППО — 1 263
літаків — 432
гелікоптерів — 347
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 92 142 (+426)
крилатих ракет — 4 073
кораблів/катерів — 28
підводних човнів — 2
автомобільної техніки та автоцистерн — 70 591 (+111)
спеціальної техніки — 4 027
Нагадаємо, Головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що РФ наростила угрупування військ в Україні до 710 тисяч солдатів і почала стратегічну наступальну операцію.