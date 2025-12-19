ТСН у соціальних мережах

Війна
269
1 хв

Втрати росіян в Україні перетнули нову психологічну позначку

За минулу добу росіяни втратили чимало живої сили та техніки.

Анастасія Павленко
Окупант

Окупант / © Associated Press

Станом на 19 грудня загальні бойові втрати Росії у війні проти України склали 1 194 520 осіб. За добу ЗСУ вдалося ліквідувати 1 220 загарбників.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати складають:

  • танків — 11 433 (+1)

  • бойових броньованих машин — 23 768 (+10)

  • артилерійських систем — 35 250 (+18)

  • РСЗВ — 1 574 (+1)

  • засобів ППО — 1 263

  • літаків — 432

  • гелікоптерів — 347

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 92 142 (+426)

  • крилатих ракет — 4 073

  • кораблів/катерів — 28

  • підводних човнів — 2

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 70 591 (+111)

  • спеціальної техніки — 4 027

Нагадаємо, Головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що РФ наростила угрупування військ в Україні до 710 тисяч солдатів і почала стратегічну наступальну операцію.

269
