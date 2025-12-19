Як смажити рибу так, щоб вона не прилипала до пательні: цікавий лайфгак

Як смажити рибу так, щоб вона не прилипала до пательні / © Associated Press

Проте, як виявилося, рішення є та воно набагато простіше, ніж здається. Фудблогер Олександр Огороднік поділився лайфгаком, який уже активно обговорюють у соцмережах, риба та навіть котлети більше ніколи не прилипатимуть до сковорідки. І для цього не потрібні ні дорогі пательні, ні літри олії.

Секрет — у звичайному пергаменті. Так, тому самому, який зазвичай використовують для випікання. Пергамент стає бар’єром між продуктом і гарячою поверхнею, дозволяє рибі рівномірно підсмажитися, зберегти соковитість і красиву форму. Цей метод давно використовують професійні кухарі, адже він:

запобігає пригоранню

не пересушує філе

мінімізує використання олії

зберігає натуральний смак продукту

Як смажити рибу, щоб вона не прилипала

Що знадобиться:

філе риби

сіль і чорний перець

пергамент для випікання

сковорідка

Як готувати:

Відріжте шматок пергаменту за розміром сковорідки. Розігрійте пательню на середньому вогні та викладіть пергамент на суху поверхню. Філе риби приправте сіллю та чорним перцем. Викладіть рибу на пергамент шкіркою донизу та злегка притисніть пальцями на кілька секунд, це допоможе рівномірно підсмажити шкірку. Смажте приблизно 3 хв з боку шкірки. Переверніть рибу, вона легко відділиться від поверхні. З іншого боку достатньо 30–60 секунд, щоб довести страву до ідеалу.

Зовні — апетитна, рівномірно підсмажена риба без розривів і пригорілих шматків.

Всередині — соковите, ніжне м’ясо, яке буквально «тримає сік». Саме таку текстуру зазвичай очікують від ресторанної страви, але тепер її легко повторити й вдома.

Цей спосіб чудово підходить не лише для риби, а й для котлет, сирників, оладок і ніжного курячого філе.

Іноді кулінарна магія ховається у дрібницях. Звичайний пергамент може кардинально змінити ваш досвід смаження — без зайвого жиру, нервів і миття пригорілих сковорідок. Спробуйте один раз і повертатися до старих методів уже не захочеться.