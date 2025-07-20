Як правильно смажити кабачки: цікавий лайфгак

Як правильно смажити кабачки / © Credits

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Однак погодьтеся, найпростіший та найсмачніший спосіб — це посмажити кабачки на пательні з хрусткою золотистою скоринкою. Проте тут часто виникає одна й та сама проблема, адже борошно горить на сковороді, залишається чорним осадом, а згодом і самі овочі мають неапетитний вигляд. Але нещодавно блогерка tsekova_tonya розповіла про простий та дієвий лайфгак, який уже підкорив соціальні мережі.

Блогерка зізнається, що цей спосіб став для неї справжнім відкриттям сезону.

Що потрібно зробити

Нарізані кружечками кабачки обваляйте спочатку у борошні. Потім занурте їх у воду, буквально на секунду, просто змочіть. І одразу викладайте на розігріту сковорідку з олією.

Як це працює

Секрет цього методу у реакції борошна з водою. Коли змочений у воді шар борошна потрапляє на гарячу сковорідку, він моментально «запечатується» та створює тонку рівну скоринку, яка:

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не осипається,

не пригорає на сковороді,

не залишає чорних плям і диму,

ідеально тримається на овочі.

А головне — кабачки залишаються соковитими всередині та хрумкими зовні, як у найкращих літніх кафе України.

Рецепт

Інгредієнти

Молоді кабачки 2–3 шт.

Борошно 4–5 ст. л

Вода

Сіль

Соняшникова олія

Приготування

Наріжте кабачки кружечками товщиною 0,5 см. Посоліть (можна злегка відтиснути зайвий сік, якщо багато). Обваляйте кожен шматочок у борошні. Швидко занурте в миску з водою на 1–2 сек. Викладіть на добре розігріту сковорідку з олією. Смажте до золотистої скоринки з обох боків по 2–3 хв. Викладайте на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.

Тож коли наступного разу вам захочеться чогось домашнього, приготуйте кабачки за цим рецептом.