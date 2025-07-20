Бомбардування Сирії Ізраїлем здивувало Трампа — ЗМІ

Нетаньяху. / © Associated Press

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Ізраїльські чиновники в приватному порядку заявили, що були здивовані різкою реакцією Вашингтона на останні авіаудари по Сирії. Один із високопосадовців зазначив, що адміністрація Трампа сама раніше закликала Ізраїль утримувати частину сирійської території — і досі не висловлювала заперечень щодо таких операцій.

Про це пише видання Axios.

“Ізраїль діяв лише після того, як наша розвідка підтвердила причетність сирійського уряду до атак на друзьку меншину. Ми не переслідуємо внутрішньополітичних цілей. Ми виконали свій обов’язок перед друзами в Ізраїлі”, — заявив ізраїльський урядовець у коментарі Axios.

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Утім, у Білому домі скептично поставилися до цієї позиції. Американські чиновники вважають, що нинішня політика Ізраїлю лише розхитує крихку стабільність у Сирії, яку США намагаються зберегти.

“Те, що робить Ізраїль, може призвести до нового витка насильства. І врешті-решт програє як друзька громада, так і сам Ізраїль”, — заявив один з представників адміністрації.

У центрі — контроль над регіоном і терпець Трампа

У суботу держсекретар США Марко Рубіо написав на X, що режим Асада має взяти відповідальність за відновлення миру та зупинити вбивства. Водночас він застеріг Ізраїль від спроб вирішувати, хто і як має керувати Сирією. “Суверенітет Дамаска — не під юрисдикцією Тель-Авіва”, — прокоментував він позицію Державного департаменту.

У Вашингтоні дедалі виразніше помічають, як праворадикальні союзники Нетаньяху з ультрарелігійної та націоналістичної частини коаліції впливають на його рішення — і що ці дії дедалі сильніше входять у протиріччя з намірами Білого дому знизити напругу в регіоні.

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Хоча Дональд Трамп досі публічно не засудив Ізраїль, його радники в приватних обговореннях дедалі частіше висловлюють обурення. Нетаньяху вже не вперше випробовує терпіння Вашингтона. Раніше він зробив ставку на згоду США щодо ударів по Ірану — і не прогадав. Зараз він сподівається, що зможе діяти жорстко в Сирії без втрати підтримки з боку Трампа.

Проте за лаштунками в адміністрації визріває усвідомлення: союз із нинішнім ізраїльським урядом може обернутися стратегічною помилкою.

Нагадаємо, Ізраїль завдав удару по будівлі Міністерства оборони Сирії в Дамаску. Кадри атаки були зафіксовані в прямому ефірі.