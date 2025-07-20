Бомбардировка Сирии Израилем удивила Трампа - СМИ

Нетаньяху. / © Associated Press

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Израильские чиновники в частном порядке заявили, что были удивлены резкой реакцией Вашингтона на последние авиаудары по Сирии. Один из высокопоставленных чиновников отметил, что администрация Трампа сама ранее призвала Израиль удерживать часть сирийской территории — до сих пор не высказывала возражений относительно таких операций.

Об этом пишет издание Axios.

"Израиль действовал только после того, как наша разведка подтвердила причастность сирийского правительства к атакам на друзское меньшинство. Мы не преследуем внутриполитические цели. Мы выполнили свой долг перед друзьями в Израиле", - заявил израильский чиновник в комментарии Axios.

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Впрочем, в Белом доме скептически отнеслись к этой позиции. Американские чиновники считают, что нынешняя политика Израиля лишь расшатывает хрупкую стабильность в Сирии, которую США пытаются сохранить.

"То, что делает Израиль, может привести к новому витку насилия. И в конце концов проигрывает как дружеское общество, так и сам Израиль", - заявил один из представителей администрации.

В центре — контроль над регионом и терпение Трампа

В субботу госсекретарь США Марко Рубио написал X, что режим Асада должен взять ответственность за восстановление мира и остановить убийства. В то же время, он предостерег Израиль от попыток решать, кто и как должен управлять Сирией. "Суверенитет Дамаска - не под юрисдикцией Тель-Авива", - прокомментировал он позицию Государственного департамента.

В Вашингтоне все более отчетливо замечают, как праворадикальные союзники Нетаньяху из ультрарелигиозной и националистической части коалиции влияют на его решение — и что эти действия все сильнее вступают в противоречие с намерениями Белого дома снизить напряжение в регионе.

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Хотя Дональд Трамп до сих пор публично не осудил Израиль, его советники в частных обсуждениях все чаще выражают негодование. Нетаньяху уже не в первый раз испытывает терпение Вашингтона. Ранее он сделал ставку на согласие США по ударам по Ирану — и не прогадал. В настоящее время он надеется, что сможет действовать жестко в Сирии без потери поддержки со стороны Трампа.

Однако за кулисами в администрации вызревает осознание: союз с нынешним израильским правительством может обернуться стратегической ошибкой.

Напомним, Израиль нанес удар по зданию Министерства обороны Сирии в Дамаске. Кадры атаки были зафиксированы в прямом эфире.