Орбан возмутился на ЕС через Украину: что на этот раз

Виктор Орбан / © Associated Press

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова выступил с антиукраинским заявлением. В этот раз он пригрозил заблокировать семилетний бюджет Европейского Союза на 2028-2034 годы. Речь идет о документе, в котором предусмотрено 100 миллиардов евро для поддержки Украины.

Об этом он сообщил в Facebook.

Олитик заявил, что никогда не согласится на бюджет, который, по его словам, «забирает деньги у венгров в пользу Украины» и «разрушает благосостояние фермеров».

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«Я никогда не соглашусь с тем, что мы, венгры, получим должное финансирование только тогда, когда подчинимся политике Брюсселя о войне, иммиграции и гендерном равенстве», — написал он.

Однако его заявление не имеет значимого значения. Решение о многолетнем бюджете ЕС принимается не консенсусом, а квалифицированным большинством. Это означает, что позиция Венгрии не может остановить процесс принятия документа, даже если Орбан и будет голосовать против.

Таким образом, премьер снова пытается давить на Евросоюз и демонстрировать поддержку Кремля — однако по-прежнему безрезультатно.

Напомним, Орбан также призывает ЕС ввести санкции против Украины из-за смерти этнического венгра, мобилизованного в Закарпатье.

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14 июля, в интервью каналу Magyar Nemzet Орбан заявил, что Европейский Союз должен жестко отреагировать на случаи «принудительной мобилизации» в Украине, когда «людей бьют до смерти».

Ведь заместитель министра иностранных дел Венгрии Левенте Мадяр на днях пожаловался, что якобы в Украине во время мобилизации в ТЦК погиб гражданин Венгрии. Мадяр утверждал, что мужчину до смерти избили в ТЦК.

В Сухопутных войсках ВСУ прокомментировали скандал. Там подчеркнули, что Иосиф Шебештень является гражданином Украины. Он был мобилизован в ряды ВСУ на законных основаниях и ВЛК сочла его годным.

В ВСУ заверили, что никаких телесных повреждений во время обследования не обнаружено. Судмедэкспертиза установила, что причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.

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