Экс-премьер-министр Венгрии Виктор Орбан / © Associated Press

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Младший брат экс-премьер-министра Венгрии Виктора Орбана — Арон — накануне выборов пытался организовать перехват нового украинского груза с деньгами в Австрии. Получив предложение о перехвате, местный бизнесмен сдал планы Арона Орбана австрийским спецслужбам.

Об этом говорится в расследовании венгерского издания 444.

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Журналисты опубликовали переписку Арона Орбана с проживающим в Граце (Австрия) венгерским бизнесменом Чонгором Ласловари-Томой. Сообщение от брата венгерского премьер-министра поступило бизнесмену 26 марта — за чуть более двух недель до парламентских выборов в стране.

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Орбан и Ласловари-Тома познакомились около шести лет назад через общего знакомого, однако долгое время не поддерживали связь.

Арон Орбан сразу перешел к конкретным вопросам. Он поинтересовался, продолжает ли Ласловари-Тома заниматься политикой. В 2021 году бизнесмен баллотировался в городской совет Граца от Австрийской народной партии, однако не получил мандата. После этого Орбан спросил об уровне его влияния в Австрии.

Впоследствии брат венгерского премьера сообщил, что через Австрию следует определенный груз, и прислал ссылку на телевизионный сюжет о задержании украинского конвоя в Венгрии. Он подчеркнул, что речь идет о другом, новом конвое, а не о том, который остановили в начале марта.

После этого Арон Орбан прямо поинтересовался, могут ли австрийские правоохранители перехватить этот груз. Как сообщает «444», он также предложил познакомить бизнесмена с человеком, знавшим, где и когда автомобиль будет находиться на территории Австрии.

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Ласловари-Тома отказался участвовать в предложенной схеме. Он передал информацию о переписке австрийским спецслужбам и руководству Австрийской народной партии. Кроме того, бизнесмен показал сообщение адвокату Лоранту Горвату, представляющему интересы украинских инкассаторов.

По словам Ласловари-Томы, это не первое сомнительное предложение, которое он получал от Арона Орбана. Ранее, как утверждает бизнесмен, брат венгерского премьера обращался к нему, в частности, по поводу закупки военного оборудования. Ласловари-Тома работает в сфере торговли оружием, но от таких предложений отказывался.

Журналисты «444» также проверили номер телефона, с которого поступали сообщения, и установили, что он действительно принадлежит Арону Орбану. Сами братья Орбаны на вопросы журналистов не ответили.

Задержание «золотого конвоя» «Ощадбанка» в Венгрии — что известно

Напомним, 6 марта в Венгрии задержали инкассаторов «Ощадбанка», перевозивших 40 млн долл., 35 млн евро и 9 кг золота между «Райффайзен Банком Австрия» и «Ощадбанком» Украины. Венгерские власти опубликовали фото наличных денег и золотых слитков, изъятых у работников украинского государственного банка, задержанных на территории страны.

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В конце концов инкассаторы смогли вернуться в Украину, однако венгерское правительство оставило деньги под арестом. Средства «Ощадбанка» вернули только через два месяца — в мае.

В августе Венгрия закрыла дело против инкассаторов «Ощадбанка» из-за отсутствия состава преступления и доказательств отмывания денег. Сибига назвал это концом лжи Орбана и подчеркнул необходимость наказать всех причастных к фабрикации дела, незаконному задержанию украинцев и госсобственности.

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