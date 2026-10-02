Королева Максима дополнила модный образ эффектными бусами для выхода в свет

Королева Максима / © Getty Images

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Во время визита в полицейскую академию Апелдорна — национальная полиция, насчитывающая более 67 000 сотрудников и являющаяся одним из крупнейших работодателей в Нидерландах, — в качестве почетного президента Фонда финансового благополучия Нидерландов (SFGN), королева Максима надела топ от бельгийской фирмы Natan, который она впервые надела в 2010 году на мероприятии Фонда Оранье, и который она снова надела пять лет спустя, в 2015 году на другое мероприятие.

Королева Максима / © Getty Images

Это кремовая блузка с широким вырезом-лодочкой, рукавами три четверти и свободным силуэтом. На ней изображен абстрактный растительный принт, напоминающий силуэты переплетенных ветвей и полевой листвы малиново-красного цвета. В отличие от других случаев, на этот раз она надела ее с прямыми брюками пыльно-розового цвета, которые открывали ее бежевые бархатные туфли.

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Королева Максима / © Getty Images

На шее у Максимы было ожерелье из крупных сферических бусин, а цветовая гамма, сочетающаяся с верхней частью образа, добавляет ему объема и контраста, а в ушах носила серьги-висюльки. Золотой браслет с цветными камнями и помолвочное кольцо на пальце завершали столь яркий деловой образ.

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Ранее королева Максима посетила город Урк, где также появилась в платье, которое носила ранее.

Королева Максима / © Getty Images

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