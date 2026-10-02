Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 3-4 октября

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В субботу и воскресенье, 3 и 4 октября, нас может ждать множество испытаний, из которых, тем не менее, можно выйти с гордо поднятой головой. Большинство из них затрагивает наш отношения с людьми, которых мы считаем близкими –друзьями, любимыми и родственниками.

Именно о них мы можем узнать неприятные вещи, означающие, что они относятся к нам совсем не так, как хотят показать или как нам бы того хотелось. Важно помнить о том, что не всегда такое разоблачение является отрицательным фактором — случается, что они позволяют избавиться от балласта, осложняющего нашу жизнь, поэтому отнестись к ним нужно философски — то есть, спокойно и без эмоций, хоть, возможно, это будет и непросто.

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Раздражительность, которую мы можем ощутить в это время, довольно быстро перерастает в агрессию, поэтому очень важно в эти дни — впрочем, как и всегда — держать себя в руках. На просьбу о помощи нужно откликнуться с готовностью, но самостоятельно –без разрешения — вторгаться в чужое личное пространство не следует — в таком случае велик риск остаться без вины виноватыми во всем, что произошло.

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Также в общении сказанные нами слова могут быть восприняты в смысле, противоположном тому, который мы в него вкладывали, что приведет к ссорам из-за недопонимания. Кому повезет в такое непростое время?

Овен

Овнам, которые — как и остальные знаки зодиакального круга — будут подвержены многочисленным соблазнам, необходимо сдержать эмоции, не давая себе расслабиться и пойти на поводу у своих инстинктов. Зато, если им это удастся, они смогут провести выходные в тишине, покое ис удовольствием, а это не так мало, как может показаться на первый взгляд.

В то время как остальные будут переживать по самым разным — как реальным, так и мнимым — поводам, представители знака смогут отдохнуть от негатива и ужек понедельнику восстановить силы.

Скорпион

Скорпионам, которые давно хотят наладить отношения с близким человеком, но не знают, как именно это сделать, звезды подарят прекрасный шанс для примирения. Причем, как ни странно это прозвучит, но делать для этого им ничего не придется: достаточно будет отпустить ситуацию и подождать, пока все устроится как будто бы само по себе — без активных действий с их стороны.

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В результате обстоятельства сложатся таким образом, что близкий человек сам найдет способ урегулировать отношения, уже казавшиеся всем безнадежными.

Водолей

Водолеев, давно ищущих выход из сложной профессиональной ситуации, в эти дни как будто бы осенит вдохновение: они поймут, как именно им сейчас нужно действовать. Идея будет не новой — в прошлом представители знака часто ею пользовались в своей творческой детальности, на этот раз пришла пора применить ее к своей жизни.

Для того, чтобы понять это, им нужно провести выходные в тишине и покое: когда никто не будет их отвлекать, они смогут сосредоточиться на решении этой — очень важной для них задачи, отыскав единственно верный выход.

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