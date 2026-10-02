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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В кружевном бра и бриллиантах: эффектная Адриана Лима вышла на подиум

Модель вновь оказалась в центре внимания во время Недели моды в Париже.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Адриана Лима

Адриана Лима / © Getty Images

45-летняя бразильская топ-модель Адриана Лима вышла на подиум показа ювелирного бренда Messika, продемонстрировав эффектный образ, главным акцентом которого стали роскошные украшения.

На модели были кружевной бра, обтягивающая лаковая юбка и меховая накидка. Эффектный образ Адрианы дополняли фиолетовые высокие перчатки и туфли на высоких каблуках.

Адриана Лима / © Getty Images

Адриана Лима / © Getty Images

Все внимание в образе звезды привлекали роскошные украшения бренда с крупными бриллиантами — колье, браслеты и серьги.

Новая коллекция Messika была вдохновлена природой Ботсваны и ее контрастными пейзажами. Дизайнер Валери Мессика воплотила эту идею в украшениях с крупными бриллиантами и выразительными формами.

Ранее, напомним, пользователи Сети обсуждали преображение Адрианы Лимы после ее выхода в свет. Сравнивались нынешние снимки модели с ее фотографиями нескольких лет назад, отмечая более выраженные скулы, похудевшую фигуру и в целом изменившийся образ бразильянки.

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