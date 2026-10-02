Атака российскими дронами / © ТСН

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Российские войска совершили ночную атаку на Ровенскую область 2 октября, в результате чего пострадало гражданское предприятие. Спасатели срочно провели эвакуацию жителей окрестных домов.

Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Александр Коваль.

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Во время ночной атаки врага на Ровенщину было повреждено гражданское предприятие. По предварительным данным, в результате этого люди не пострадали.

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Из-за возгорания в помещениях пришлось эвакуировать жителей близлежащих домов.

На месте работают экстренные службы.

Напомним, в ночь на 2 октября российские оккупанты ударили дронами по Киеву: в Дарницком районе повреждена 25-этажка. Один человек погиб, двое пострадали.

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