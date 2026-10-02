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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
367
Время на прочтение
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Россия атаковала Ровенщину, из-за "прилета" объявили эвакуацию — первые детали

Во время вражеского удара по Ровенской области зафиксирован «прилет» по гражданскому предприятию.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Атака российскими дронами

Атака российскими дронами / © ТСН

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Российские войска совершили ночную атаку на Ровенскую область 2 октября, в результате чего пострадало гражданское предприятие. Спасатели срочно провели эвакуацию жителей окрестных домов.

Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Александр Коваль.

Во время ночной атаки врага на Ровенщину было повреждено гражданское предприятие. По предварительным данным, в результате этого люди не пострадали.

Из-за возгорания в помещениях пришлось эвакуировать жителей близлежащих домов.

На месте работают экстренные службы.

Напомним, в ночь на 2 октября российские оккупанты ударили дронами по Киеву: в Дарницком районе повреждена 25-этажка. Один человек погиб, двое пострадали.

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