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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия атаковала админздание ДТЭК на Днепропетровщине: есть раненый, вспыхнул пожар (обновлено)

РФ попала в админздание предприятия ДТЭК. На Днепропетровщине есть раненный.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Атака РФ по ДТЭК на Днепропетровщине

Атака РФ по ДТЭК на Днепропетровщине / © ДТЕК

Дополнено новыми материалами

Российские войска ужина 1 октября ударили по административному зданию угольного предприятия на Днепропетровщине. В результате обстрела ранен один работник.

Об этом сообщили в компании ДТЭК.

Атака РФ на ДТЭК — что известно

По предварительной информации, сотрудник предприятия получил осколочные ранения. Из-за попадания на предприятии вспыхнул пожар, который спасатели ГСЧС быстро локализовали. Пока ликвидация последствий атаки продолжается.

В компании подчеркнули, что РФ совершает целенаправленные и системные атаки на объекты ДТЭК.

«С начала полномасштабного вторжения ТЭС компании подверглись более 230 вражеских атак. Неоднократно под ударами оказываются и угольные предприятия ДТЭК в Днепропетровской области», — отметили в ДТЭК.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, стало известно о 3 раненых из-за атаки РФ.

«Две женщины и мужчина получили необходимую медицинскую помощь. От госпитализации отказались», — отметил Александр Ганжа.

Война в Украине — последние новости

Напомним, 1 октября российский беспилотник атаковал Южный мост в Киеве в момент, когда по нему двигался поезд метро. По данным городских властей, произошло два попадания БпЛА вблизи опорной части моста.

Также российский беспилотник атаковал территорию Института ядерных исследований в Киеве. После удара возник пожар, однако реактор не пострадал, а радиационный фон не изменился.

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