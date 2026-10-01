Путин заговорил о скором завершении войны: что требует от Украины

Владимир Путин / © Associated Press

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Российский диктатор Владимир Путин выразил желание как можно быстрее завершить боевые действия в Украине путем переговоров, однако среди ключевых требований Москва продолжает оставлять ее «нейтральный статус».

Об этом глава Кремля сказал во время выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», сообщают российские СМИ.

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Путин о войне в Украине — что заявил

По словам Путина, РФ стремится к быстрому завершению войны, однако требует от Украины отказа от подписания альянсов безопасности.

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«Нейтральный статус Украины остается одной из целей России», — подчеркнул диктатор.

Кроме того, глава РФ снова заговорил о ходе боевых действий на фронте и приписал себе очередные заявления о продвижении своей армии.

«Ситуация в зоне проведения специальной военной операции активно развивается, и только за сентябрь Россия взяла под контроль 1301 квадратный километр», — заявил Путин.

Война в Украине — последние новости

Напомним, диктатор Путин заявил об отказе останавливать обстрелы гражданской и портовой инфраструктуры Украины в обмен на прекращение атак по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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Ранее Владимир Путин снова озвучил свою версию причин полномасштабной войны против Украины и заявил, что Россия якобы была вынуждена взяться за оружие.

К слову, Путин выдал новую порцию угроз в адрес Запада, заявив об отсутствии гарантий неиспользования ядерного оружия и скором наступлении «точки невозврата».

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