Война

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Российский правитель Путин рассчитывает закончить войну против Украины на своих условиях в ближайшие месяцы. По оценкам аналитиков Института изучения войны (ISW), в Кремле не планируют ведение бесконечной воздушной кампании и пытаются заставить Украину капитулировать до наступления весны 2027 года.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в новом отчете.

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Расчет на дефицит ПВО и зимний коллапс

Аналитики ISW отмечают, что новая стратегия диктатора полностью опирается на массированные удары реактивными беспилотниками и баллистическими ракетами в осенне-зимний период 2026-2027 годов. В Кремле считают, что дефицит ракет к комплексам Patriot и ограниченные возможности Украины по перехвату скоростных БПЛА приведут к тому, что украинская энергетика и критическая инфраструктура не выдержат нагрузку этой зимой.

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Сам Путин во время выступления 25 сентября заявил, что Украина «должна ощутить» ответные российские удары, прозрачно намекнув на очередную эскалацию террора против гражданской инфраструктуры. Аналитики уверены: диктатор сознательно игнорирует колоссальные финансовые затраты на эту воздушную кампанию, поскольку свято верит в близкую капитуляцию Киева. Поэтому Путин категорически отказывается от каких-либо компромиссов или реальных переговоров о прекращении огня, ожидая результатов своей новой концепции.

Альтернатива мобилизации в РФ

Ведущие российские источники, приближенные к Кремлю, признают: наращивание ударного авиационного арсенала стоит дорого, но это все равно дешевле для режима, чем проведение новой волны принудительной мобилизации. Путин пытается отложить масштабный призыв, сопровождающийся значительными социальными, военными и экономическими рисками для России, надеясь, что воздушного террора окажется достаточно.

Однако аналитики ISW отмечают: у этого плана Путина есть слабые места. Украинские войска существенно нарастили свои удары по территории РФ, а истощение российских сил на фронте может заставить диктатора пойти на объявление мобилизации уже этой осенью, независимо от успехов воздушной кампании.

Ранее ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий заявил, что Путин изменил стратегию войны и сделал главную ставку на разрушение украинского тыла баллистикой и дронами, а также на приход к власти пророссийских сил в Европе.

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