Путін намагається змусити Україну капітулювати до весни 2027 року – ISW

Війна

Реклама

Російський правитель Путін розраховує закінчити війну проти України на своїх умовах протягом найближчих місяців. За оцінками аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), у Кремлі не планують ведення безкінечної повітряної кампанії і намагаються змусити Україну капітулювати до настання весни 2027 року.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у свіжому звіті.

Реклама

Розрахунок на дефіцит ППО та зимовий колапс

Аналітики ISW зазначають, що нова стратегія диктатора повністю спирається на масовані удари реактивними безпілотниками та балістичними ракетами в осінньо-зимовий період 2026–2027 років. У Кремлі вважають, що дефіцит ракет до комплексів Patriot та обмежені можливості України щодо перехоплення швидкісних БпЛА призведуть до того, що українська енергетика й критична інфраструктура не витримають навантаження цієї зими.

Реклама

Сам Путін під час виступу 25 вересня заявив, що Україна «повинна відчути» російські удари у відповідь, прозоро натякнувши на чергову ескалацію терору проти цивільної інфраструктури. Аналітики переконані: диктатор свідомо ігнорує колосальні фінансові витрати на цю повітряну кампанію, оскільки свято вірить у близьку капітуляцію Києва. Через це Путін категорично відмовляється від будь-яких компромісів чи реальних переговорів про припинення вогню, чекаючи на результати своєї нової концепції.

Альтернатива мобілізації у РФ

Провідні російські джерела, наближені до Кремля, визнають: нарощування ударного авіаційного арсеналу коштує дорого, але це все одно дешевше для режиму, ніж проведення нової хвилі примусової мобілізації. Путін намагається відкласти масштабний призов, який супроводжуватиметься значними соціальними, військовими та економічними ризиками для Росії, сподіваючись, що повітряного терору виявиться достатньо.

Проте аналітики ISW зазначають: цей план Путіна має слабкі місця. Українські війська суттєво наростили власні удари по території РФ, а виснаження російських сил на фронті може змусити диктатора піти на оголошення мобілізації вже цієї осені, незалежно від успіхів повітряної кампанії.

Раніше ветеран російсько-української війни Євген Дикий заявив, що Путін змінив стратегію війни та зробив головну ставку на руйнування українського тилу балістикою і дронами, а також на прихід до влади проросійських сил у Європі.

Реклама

Новини партнерів