Путін різко змінив ставку у війні проти України, і тепер у Кремля – новий план: у ISW розкрили, що “переграють”

Путін / © Associated Press

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Російський правитель Путін змушений переглядати свою «теорію перемоги» у війні проти України. Через успіхи Збройних сил України на полі бою та нульовий прогрес російської армії на фронті в останні місяці, Кремль змінює тактику. Тепер ставка робиться не на нескінченне просування піхоти, а на масштабну кампанію дальньорядних комбінованих ударів балістичними ракетами та реактивними безпілотниками.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у свіжому звіті, аналізуючи риторику провідних російських воєнкорів та офіційні заяви.

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Новий план Кремля: ставка на реактивну авіацію та зимній колапс

За даними аналітиків, у Росії фактично визнали, що лінія фронту стала «статичною». Визнаючи відсутність реальних успіхів на землі, кремлівські пропагандисти закликають виправдати очікування за рахунок інтенсифікації повітряного терору, поки у РФ ще є накопичені ресурси. Головна мета нової концепції Путіна — змусити Україну капітулювати протягом осінньо-зимового періоду.

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Для реалізації цього плану Росія залучає колосальні кошти: за словами Президента України Володимира Зеленського, Москва планує витратити $12 млрд на виробництво реактивних дронів та баражуючих боєприпасів. З кінця квітня використання реактивних БПЛА росіянами різко зросло — зокрема, під час останніх атак на Київ, Одесу та Миколаїв застосовувалися переважно нові реактивні моделі «Герань-5».

У РФ розраховують, що дефіцит засобів ППО в Україні та різноманітність російського арсеналу дозволять підтримувати високий темп атак. Водночас навіть самі російські джерела застерігають: безкінечно нарощувати тиск за рахунок дорогих масштабних запусків Росія не зможе, адже це тягне величезні економічні витрати.

Відповідь України: готується «полювання» на реактивні «Шахеди»

Нова ставка Путіна критично залежить від того, чи зможе РФ масово запускати дешеві реактивні дрони з високим відсотком пробиття українського неба. Але Україна вже готує симетричну відповідь.

Ефективність ППО

У вересні українські сили знешкодили понад 1 500 із 2 730 випущених Росією дронів-камікадзе, досягнувши показника збиття реактивних «Шахедів» у 55%.

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Дрони-перехоплювачі

Головне управління розвідки та українські виробники вже успішно протестували в бойових умовах нові дрони-перехоплювачі, здатні збивати швидкісні реактивні «Герані».

За словами керівника Офісу президента Кирила Буданова, масове розгортання українських дронів-перехоплювачів може розпочатися вже протягом кількох місяців. Головним питанням залишається швидкість масштабування цієї програми — Україна має встигнути розгорнути нову систему захисту до того, як зимова атакуюча кампанія РФ набере пікових обертів.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни заявили про те, що Росія цієї зими може різко посилити кампанію дальніх ударів по Україні, розраховуючи досягти серйозного переламу до весни 2027 року.

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