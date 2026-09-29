Модель Барбара Палвін вперше стала мамою і показала фото дитини

Барбара Палвін / © Instagram Барбари Палвiн

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32-річна угорська модель і колишня «ангел» Victoria’s Secret — Барбара Палвін— вперше стала мамою. Про народження первістка вона повідомила в Instagram, опублікувавши перші фотографії з дитиною. Вони були зроблені під час перегляду бейсбольного матчу.

Барбара Палвін із чоловіком та дитиною / © Instagram Барбари Палвiн

У підписі до знімків модель натякнула, що малюк з’явився на світ у День праці — американське свято Labor Day, яке цього року відзначали 7 вересня. Тобто народження первістка зірка приховувала три тижні. Ім’я та стать дитини Палвін поки що не розкрила, але раніше вона натякала, що чекає на дівчинку.

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Зазначимо, Барбара та її чоловік, 34-річний актор Ділан Спраус, вперше повідомили про вагітність у травні під час Каннського кінофестивалю. Тоді подружжя разом вийшло на червону доріжку, а Палвін дебютувала зі своїм вже округлим животиком.

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Барбара Палвін із чоловіком / © Associated Press

Під час вагітності Палвін неодноразово ділилася з шанувальниками знімками та розповідала про своє самопочуття. На початку вересня вона влаштувала ніжну фотосесію разом із чоловіком, перебуваючи на 36-му тижні вагітності.

Нагадаємо, для Барбари та Ділана це перша дитина. Пара познайомилася у 2017 році, почала зустрічатися через рік, а в липні 2023-го одружилася в Угорщині.

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