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- Шоу-бізнес
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Модель Барбара Палвін вперше стала мамою і показала фото дитини
Зірка та її чоловік поділилися радісною новиною в Мережі.
32-річна угорська модель і колишня «ангел» Victoria’s Secret — Барбара Палвін— вперше стала мамою. Про народження первістка вона повідомила в Instagram, опублікувавши перші фотографії з дитиною. Вони були зроблені під час перегляду бейсбольного матчу.
У підписі до знімків модель натякнула, що малюк з’явився на світ у День праці — американське свято Labor Day, яке цього року відзначали 7 вересня. Тобто народження первістка зірка приховувала три тижні. Ім’я та стать дитини Палвін поки що не розкрила, але раніше вона натякала, що чекає на дівчинку.
Зазначимо, Барбара та її чоловік, 34-річний актор Ділан Спраус, вперше повідомили про вагітність у травні під час Каннського кінофестивалю. Тоді подружжя разом вийшло на червону доріжку, а Палвін дебютувала зі своїм вже округлим животиком.
Під час вагітності Палвін неодноразово ділилася з шанувальниками знімками та розповідала про своє самопочуття. На початку вересня вона влаштувала ніжну фотосесію разом із чоловіком, перебуваючи на 36-му тижні вагітності.
Нагадаємо, для Барбари та Ділана це перша дитина. Пара познайомилася у 2017 році, почала зустрічатися через рік, а в липні 2023-го одружилася в Угорщині.