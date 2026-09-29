Астрологиня назвала чоловіків-знаків зодіаку, які можуть жити у двох місцях

Гороскоп / © Credits

Реклама

Насправді так можуть існувати навіть прості — як то кажуть, звичайні — люди, які не пов’язані з таємними державними службами і не є вигадкою літераторів.

Щоправда, їхня подвійність — це, скоріше, повсякденне поняття, можна навіть сказати, побутове. Астрологиня Людмила Булгакова назвала чоловіків-знаків зодіаку, які можуть жити у двох домівках.

Реклама

Близнята

Близнята живуть у двох сім’ях, не відчуваючи ані найменших докорів сумління: маючи першу — найважливішу для них — сім’ю, вони з часом заводять другу — нову. Таким чином представники цього — у всіх сенсах двоїстого — знака отримують і стабільність, і свіжість почуттів

Реклама

Телець

Тельці, які високо цінують свій комфорт, цілком можуть жити на дві сім’ї, якщо в обох їм його забезпечують. Головне для представників цього знака — досягти моральної та фізичної рівноваги: якщо хтось із коханих ними жінок почне влаштовувати скандали, вони легко з нею розійдуться.

Водолій

Водолії, як знак, що відрізняється найбільшою нехтуванністю та байдужістю до оточення, — зокрема й до близьких їм людей — керуються лише власними бажаннями. Так, якщо нова партнерка надихає їх на життя й творчість, вони цілком можуть завести другу сім’ю, не відмовляючись водночас від першої.

Читайте також:

Новини партнерів

Новини партнерів