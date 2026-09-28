У прозорій мереживній сукні і ботфортах зі шнурівкою: відвертий образ Бібі Рекси на MTV VMA

Бібі Рекса / © Associated Press

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Бібі Рекса відвідала церемонію вручення премії MTV Video Music Awards, яка відбулася в театрі Peacock у Лос-Анджелесі.

На блакитній доріжці артистка з’явилася у виготовленій на замовлення чорній мереживній сукні з колекції Dreaming Eli осінь-зима 2026. Вбрання складалося з напівпрозорого корсетного ліфа з чашками, кісточками та глибоким декольте, а також короткої мереживної спідниці. На талії у неї було драпування, а від стегон до підлоги спадали довгі прозорі шлейфи.

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Бібі Рекса / © Associated Press

Сукню зірка поєднала з ботфортами Jimmy Choo з гострими носками, високими підборами та шнурівкою спереду. Взуття було виконане з такого самого чорного мережива, тому стало гармонійним продовженням образу.

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Бібі Рекса / © Associated Press

Рекса доповнила лук прикрасами Loree Rodkin: кольє з великим хрестом, сережками та каблучками. Волосся вона зібрала у високу недбалу зачіску, залишивши біля обличчя тонкі пасма, зробила макіяж з акцентом на очах і гострий молочний манікюр.

Бібі Рекса / © Associated Press

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