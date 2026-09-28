Донька Брюса Вілліса показала нове фото з батьком: як змінився тяжкохворий актор

Брюс Вілліс / © Associated Press

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Донька голлівудського актора Брюса Вілліса, який страждає на тяжку хворобу, показала нове фото з батьком.

У лютому 2023 року в зірки бойовиків діагностували деменцію. Відтоді він практично не з’являється на публіці. Та побачити Вілліса можна у фотоблогах його рідних. Так, час від часу дружина або доньки актора показують його свіжі фото.

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Наприклад, цього разу Таллула Вілліс поділилася новою світлиною з батьком. На знімку донька голлівудського актора ніжно цілувала його, доки той усміхався. На кадрі можна розгледіти, який зараз вигляд має 71-річний артист та як він змінився.

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«Такий милий!» — коротко підписала світлину з татом Таллула.

Брюс Вілліс із донькою Таллулою / © instagram.com/buuski

Підписники доньки Брюса Вілліса теж були неабияк раді бачити нове фото актора. Вони активно писали йому в коментарях теплі слова з підтримкою: «Надсилаю йому океан любові», «це так мило та гарно», «безумовна любов».

Зазначимо, 2022 року родина Брюса Вілліса оголосила, що у нього діагностували афазію, через що він завершив кар’єру. Згодом діагноз змінився. Виявилося, що насправді в актора лобно-скронева деменція, яка є невиліковною і швидко прогресує. Середня тривалість життя пацієнтів після встановлення точного діагнозу становить від трьох до семи років.

Попри недугу Брюс Вілліс нещодавно з’явився на весіллі доньки. Він зміг розділити із Таллулою особливий день в її житті.

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