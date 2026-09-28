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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
803
Час на прочитання
1 хв

Зірка "Скаженого весілля" закрутила роман і вперше розсекретила свого коханого — відомого актора

Поліна Василина розкрила подробиці нових стосунків і на якому вони рівні зараз.

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Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
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Поліна Василина

Поліна Василина / © instagram.com/apollinariya_vasylyna

Зірка комедії «Скажене весілля» Поліна Василина більше не приховує особисте життя.

Акторка зізналася, що перебуває у стосунках із колегою Максимом Рягіним, з яким вони вже живуть разом у Києві. Як розповіла Поліна, їхній роман розпочався після тривалого знайомства та спільної роботи. Вони свого часу працювали в одному театрі, однак лише з часом між колегами виникли романтичні почуття.

Акторка не приховує, що спільний побут має не лише романтичний бік. За її словами, у стосунках трапляються ревнощі, суперечки та непорозуміння, однак вони продовжують бути разом і проводять чимало часу під одним дахом.

Поліна Василина з Максимом Рягіним / © instagram.com/apollinariya_vasylyna

Поліна Василина з Максимом Рягіним / © instagram.com/apollinariya_vasylyna

«Це мій колега, актор Максим Рягін. Ми працювали в одному театрі й були знайомі давно. Просто іноді настає влучний час. Звісно, є свої моменти. Є і ревнощі, і суперечки, і різні погляди. Ми зараз зустрічаємося кожного дня у квартирі», — розповіла Василина в коментарі проєкту «Ранок у великому місті».

Судячи з соцмереж, стосунки Поліни та Максима тривають уже певний час. Зокрема, влітку актори разом вирушили у відпустку. На відпочинок вони поїхали на море в компанії друзів і звідти публікували спільні кадри.

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua розповідала про особисте життя В’ячеслава Довженка — чому розпався 17-річний шлюб актора та хто його наречена.

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