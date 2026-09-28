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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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1 хв

Принц Гаррі стрибнув з парашутом і вперше розповів про причини повернення до Британії

Герцог Сассекський дотримався давньої обіцянки, яку дав 102-річному ветерану, та із захопленням розповів про своє повернення до Великої Британії після кількох років, проведених у США зі своєю родиною.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
1 коментар
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Принц Гаррі

Принц Гаррі / © Getty Images

В інтерв'ю канадському телеканалу CTV після стрибка з парашутом, здійсненого на честь обіцянки, яку він дав 102-річному ветерану Другої світової війни, Гаррі із захопленням розповів про повернення своєї родини до Великої Британії.

«Це було чудово. Було чудово знову опинитися на британській землі», — сказав він.

Принц Гаррі / © Getty Images

Принц Гаррі / © Getty Images

Сміючись зі свого стрибка з парашутом у тандемі, 42-річний Гаррі додав: «Насправді чудово знову опинитися на твердій землі!». Він сказав про семирічного принца Арчі та п'ятирічну принцесу Лілібет: «Діти щасливі в школі, і це дає мені можливість по-справжньому зосередитися на проєкті Invictus у Бірмінгемі», пише Mirror.

Ігри відбудуться у липні наступного року. На запитання про причини переїзду після шести років життя в сонячній Каліфорнії герцог відповів: «Багато причин», але не став вдаватися у деталі, оскільки суперечка навколо їхньої приватної охорони триває.

Нагадаємо, рівно місяць тому принц Гаррі та Меган Маркл приземлилися в аеропорту Бірмінгема, щоб розпочати новий розділ свого життя у Великій Британії. Але їхні діти вже встигли поміняти одну школу на іншу.

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Коментарі (1)
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mag2333
12:25, 2026.09.28
Стрибнув, а не пригнув. Вчи державну!
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