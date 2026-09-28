Королева Мері та король Фредерік X з'явилися на відкритті портрета монарха у замку Фредеріксборг

Королева Мері і король Фредерік X / © Getty Images

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Королівське подружжя прийняли міністр освіти, досліджень та цифровізації Крістіна Егелунд, президент Фонду Carlsberg Майкен Шульц та директор палацу Фредеріксборг Улла Тофте.

Його Величність король Фредерік X особисто відкрив портрет у Залі Пошани замку Фредеріксборг, після чого Її Величність королева Мері, художникця-портретистка Катрін Рабен Давідсен, представник Фонду Карлсберга Майкен Шульц та директорка Фредеріксборга Улла Тофте зібралися навколо витвору мистецтва для спільного фото.

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Королева Мері і король Фредерік X / © Getty Images

Фредерік неодноразово відвідував майстерню художниці, а також позував для Катрін Рабен Давідсен під час цього процесу.

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Портрет висить поряд з портретами інших регентів королівської родини Глюксбургів, починаючи з Крістіана IX і до наших днів, і є частиною багатовікової традиції офіційних портретів регентів.

На цьому урочистому заході королева Мері з'явилася в сукні Toni Maticevski без рукавів і з золотим декором, доповнивши її золотистими туфлями-слінгбеками Gianvito Rossi, красивим укладанням, сережками-висячками Ole Lynggaard з жовтого золота з діамантами, декількома браслетами та виразним макіяжем на обличчі. А король Фредерік X одягнув темно-синій класичний костюм, білу сорочку та краватку-метелика.

Королева Мері і король Фредерік X / © Getty Images

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