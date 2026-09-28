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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Румунія підняла F-16 через повітряну ціль з боку України: що відомо

У Румунії зафіксували повітряну ціль, яка рухалася з боку України та перетнула державний кордон. Для спостереження за нею підняли два винищувачі F-16.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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Румунія підняла F-16

Румунія підняла F-16 / © Associated Press

Увечері 27 вересня румунські системи радіолокаційного стеження зафіксували повітряну ціль, яка прямувала з боку України. Через цей інцидент Міноборони Румунії підняло в повітря винищувачі F-16.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Румунії.

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Радари помітили об’єкт, коли той рухався українською територією неподалік від румунського кордону, північніше селища Кілія-Веке.

Аби зреагувати на потенційну загрозу, з 86-ї авіабази Борча у повітря підняли пару F-16 ВПС Румунії. Літаки, які виконували завдання з патрулювання у складі Повітряної поліції, вилетіли для стеження за розгортанням подій.

Паралельно Національний військовий командний центр сповістив Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій про необхідність поінформувати цивільних у прикордонній області Тулча. Уже о 20:35 місцеві мешканці отримали сповіщення системи RO-Alert.

За даними моніторингу, ціль перетнула державний кордон Румунії поблизу населеного пункту Чаталкіой та продовжила рух уздовж прикордонної смуги. Орієнтовно за 10 хвилин вона зникла з радарів біля села Сомова.

Загроза минула, і о 22:05 повітряну тривогу на території повіту Тулча скасували.

Вранці 28 вересня на місце можливого падіння об’єкта вирушить спеціалізована група фахівців Міністерства оборони Румунії для ретельного обстеження місцевості.

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Нагадаємо, у ніч проти 27 вересня невідома повітряна ціль увійшла в повітряний простір Румунії поблизу кордону з Україною в районі селища Кілія-Веке. Через потенційну загрозу жителям північної частини повіту Тулча о 23:32 надіслали сповіщення через систему RO-Alert та оголосили повітряну тривогу.

Для контролю ситуації та моніторингу повітряного простору румунські військові залучили власний гелікоптер IAR-330 SOCAT та підняли в повітря два винищувачі F-18 Повітряно-космічних сил Іспанії. Протягом кількох хвилин об’єкт рухався вздовж Кілійського гирла, після чого радіолокаційний контакт із ним було втрачено в районі села Пардіна.

Близько 00:48 повітряну тривогу в повіті Тулча скасували. Про подію офіційно повідомило Міністерство оборони Румунії.

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