Дві країни НАТО підняли винищувачі через російську атаку: деталі

Винищувачі НАТО підняли у Польщі та Латвії / © Associated Press

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Сьогодні вночі, 22 вересня, через масовану ракетну та дронову атаку РФ по Україні відразу у двох країнах піднімали винищувачі НАТО. Зокрема, у Польщі та Латвії. Полякам укотре розіслали повідомлення про небезпеку.

Про це повідомляє Express.

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НАТО піднімало винищувачі в Польщі та Латвії через масовану атаку по Україні

У Польщі тривогу оголосили через сильний обстріл України. Жителям 24 повітів Люблінського воєводства, зокрема Любліна, Хелма, Замостя та Бяла-Подляски, розіслали екстрені екранні сповіщення з таким текстом:

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«Повітряна атака Росії на територію України. Ситуація відстежується».

Польську та союзницьку авіацію задіяли вже вчетверте за останній тиждень, оскільки російські атаки по Україні наближаються до східного флангу НАТО.

Паралельно у Латвії винищувачі місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії злетіли через оголошення жовтого рівня небезпеки у Краславському краю, що межує із Білоруссю. За наявними даними, ані в Польщі, ані в Латвії прямих порушень кордону не зафіксовано.

Водночас сусідня Литва знову зазнала гібридної атаки з боку Білорусі. Через кордон масово запустили метеозонди, які зазвичай використовують для контрабанди сигарет. Цей крок сприйняли як навмисну спробу дестабілізації. Через це довелося призупинити роботу аеропорту у Вільнюсі на три години, що призвело до затримки чи скасування 17 рейсів.

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Ці оборонні маневри відбулися після того, як очільники західних розвідок попередили, що Путін може планувати маломасштабне вторгнення на суміжну територію НАТО в межах «місяців, а не років».

Чергові погрози супроводжувалися масштабним нічним ударом по Україні із застосуванням російських і північнокорейських ракет.

Чергова російська атака сьогодні вночі призвела до загибелі цивільних людей. На Миколаївщині через російський обстріл загинув трирічний хлопчик. У Дніпрі російські удари забрали життя трьох людей. 25-річний чоловік перебуває у критичному стані. Також є інформація, що під завалами можуть бути люди.

Під атаку також потрапили Кривий Ріг та Павлоград. У Міноборони РФ натомість цинічно заявили, що атакували підприємства металургійної та хімічної промисловості України, а також об’єкти паливно-енергетичних та оборонних комплексів.

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НАТО готується до війни з РФ: що вигадали

Нагадаємо, Альянс повністю готовий до потенційної російської ескалації на східному фланзі та має необхідні сили, засоби й підготовлений військовий склад. За словами голови Військового комітету НАТО адмірала Джузеппе Каво Драгоне, за підсумками зустрічі вищих генералів у Копенгагені Альянс продовжує нарощувати свою чисельність та технологічну складність.

Для захисту союзників розроблено близько 4 тисяч сторінок оборонних планів, які охоплюють різноманітні сценарії — від мінімальних криз до повномасштабного втручання, спираючись на три регіональні оперативні плани, погоджені ще 2023 року.

Заяви НАТО лунають на тлі застережень європейських лідерів, зокрема прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска та представників Франції й Нідерландів, щодо можливих провокацій Москви за допомогою ракет чи безпілотників, а також нещодавніх диверсій і порушень повітряного простору в Європі.

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