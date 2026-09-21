Українцям можуть обмежити купівлю житла в Польщі: хто виступив з ініціативою

Польща / © Unsplash

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У Польщі один із лідерів партії «Конфедерація» Кшиштоф Босак запропонував обмежити можливість купівлі нерухомості іноземцями, зокрема громадянами України. На його думку, приплив іноземного капіталу є одним із чинників зростання цін на житло.

Про це йдеться в матеріалі InPoland.

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Босак заявив, що ситуацію на ринку нерухомості неможливо змінити одним рішенням, однак одним із головних факторів здорожчання квартир він вважає саме інвестиції з-за кордону.

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За словами політика, для українців, які мають заощадження, Польща стала безпечним місцем для вкладення коштів у нерухомість. Окремою проблемою він назвав купівлю житла західними інвестиційними фондами.

Босак виступив за обмеження можливості придбання польської нерухомості як іноземними громадянами, так і закордонними фондами.

Говорячи про український капітал, політик також заявив, що, на його думку, складно визначити походження окремих коштів, які надходять з України.

«Якщо ми перетворимо польський ринок житла на місце для інвестування надлишкового капіталу зі Сходу та Заходу, поляки не зможуть дозволити собі квартири», — заявив Босак.

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Ще однією причиною високих цін він назвав політику місцевої влади, яка, за його словами, обмежує кількість земельних ділянок, доступних для забудови.

На думку Босака, стримати здорожчання житла можна за допомогою одночасного обмеження іноземних інвестицій, збільшення пропозиції землі під забудову та контролю міграції.

Раніше повідомлялось, що Польща посилює захист пунктів пропуску та прикордонної інфраструктури на кордоні з Україною через загрозу з боку Росії. Відповідне рішення ухвалив польський уряд.

До посилення охорони залучили військовослужбовців 18-го понтонно-мостового полку. Вони вже виконують завдання з захисту інфраструктури, яку використовує польська Прикордонна служба.

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