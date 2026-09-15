Українець купив стару хату в Карпатах і перетворив її на будинок мрії: скільки це коштувало

Карпати / © ТСН.ua

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В Україні набирає популярності новий тренд — купівля та відновлення старих сільських будинків замість придбання міських квартир. Така нерухомість може коштувати недорого, однак основні фінансові витрати припадають саме на її ремонт.

Скільки насправді доводиться вкласти у відновлення хатини в гірській місцевості, розповів український блогер Ілля Ковальчук в Instagram.

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Скільки коштує будинок у Карпатах — досвід блогера

За його словами, старий будинок у Карпатах він купив за 13 500 доларів США. А ось на повний ремонт витратив набагато більше.

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«Пішло десь 30 000 доларів, але враховуйте, що більшість було зроблено у 2021-2022 роках. Зараз варто розраховувати на х1,5-2 реалістично. Плюс залежить від стану будинку і капітальності реновації», — написав блогер у відповідь на коментар підписника.

За ці гроші блогер повністю оновив будинок всередині: зробив зручну ванну кімнату й велику кухню, відремонтував піч, поміняв меблі та додав сучасний декор.

Варто зауважити, що загальні витрати залежать від села, стану хати й багатьох інших деталей. До того ж із 2021 року ціни на житло зросли.

Податок на житло — що варто знати

Також ми писали, що власники житла в Україні мають платити податок на нерухомість, якщо площа їхньої квартири чи будинку перевищує встановлену норму. Цей платіж нарйкають «податком на розкіш», адже гроші нараховують саме за «зайві» квадратні метри.

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Останнім часом українці все частіше скаржаться у Мережі на «таємні» сповіщення від податкової. За їхніми словами, квитанції з’являються в електронному кабінеті без жодних попереджень, тому про нарахований податок люди дізнаються вже в останній момент.

Українці купують будинки у селах — останні новини

Загалом через загрозу обстрілів та відключення світла українці почали інакше обирати житло. Тепер покупці й орендарі дивляться не лише на ціну та район, а й на поверх, наявність генератора та загальну автономність будинку.

Попри це чимало людей купують старі будинки у селах. Так, українка показала ремонт старої хати в селі, яку подружжя купило за 4 000 доларів. Кухню облаштували бюджетно, а фасад ремонтують власноруч.

Раніше ми писали, що молоде подружжя з двома дітьми купило стару хату в Карпатах, яку всі оминали десятою дорогою.

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