Українцям приходять “таємні” податки на нерухомість: хто і за що має заплатити 25 тисяч гривень

Податок на нерухомість

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Власники житла в Україні повинні сплачувати податок на нерухомість, якщо мають понад встановлену законом кількість квадратних метрів. Фактично йдеться про так званий «податок на розкіш»: якщо площа квартири чи будинку перевищує визначений ліміт, за «зайві» квадратні метри доведеться заплатити.

Втім останнім часом українці дедалі частіше скаржаться у Мережі, що податкові повідомлення приходять їм «таємно». За їхніми словами, інформація про необхідність сплати податку з’являється в електронному кабінеті без окремого сповіщення, через що люди дізнаються про нарахування буквально в останній момент.

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ТСН.ua разом з адвокаткою Мариною Бекало пояснює, хто повинен сплачувати податок на нерухомість, як його розраховують, у яких випадках доведеться доплатити ще 25 тисяч гривень та як податкова має повідомляти платників.

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Хто повинен платити податок на нерухомість

У 2026 році українці сплачують податок за 2025 звітний рік.

Податок нараховується лише тоді, коли площа житла перевищує встановлені законом неоподатковувані норми:

квартири — понад 60 кв. м

житлові будинки — понад 120 кв. м

якщо у власності є і квартира, і будинок — понад 180 кв. м сумарної площі

Як пояснює ТСН.ua адвокатка Марина Бекало, податок нараховується не на всю площу житла, а лише на квадратні метри, які перевищують встановлений ліміт.

«Податок на нерухоме майно сплачують власники житлової та нежитлової нерухомості, якщо площа їхнього майна перевищує встановлені законодавством пільгові норми. Отже, податок нараховується лише на квадратні метри, що перевищують ці норми, за встановленою місцевою радою ставкою», — пояснює адвокатка.

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Яким буде податок у 2026 році

Розмір ставки визначає місцева влада, але вона не може перевищувати 1,5% мінімальної заробітної плати, встановленої станом на 1 січня звітного року.

Оскільки мінімальна зарплата на 1 січня 2025 року становила 8 000 гривень, максимальна ставка податку за 2025 рік становить 120 гривень за кожен «зайвий» квадратний метр.

Наприклад: якщо людина має квартиру площею 65 кв. м, то оподатковуються лише 5 кв. м понад норму. За максимальної ставки сума податку становитиме 600 гривень.

Кому доведеться додатково заплатити 25 тисяч гривень

Окрім звичайного податку на нерухомість, для власників особливо великого житла передбачений ще один обов’язковий платіж.

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Йдеться про фіксовану доплату у розмірі 25 000 гривень на рік за кожний об’єкт житлової нерухомості, якщо у власності є:

квартира площею понад 300 кв. м

житловий будинок площею понад 500 кв. м

Ця сума не замінює звичайний податок на нерухомість, а сплачується додатково до нього.

Як податкова повинна повідомляти про нарахування

За словами Марини Бекало, фізичні особи не повинні самостійно обчислювати податок.

«Фізичні особи не повинні самостійно нараховувати та сплачувати податок. Його має нарахувати податкова та надіслати податкове повідомлення-рішення до 1 липня кожного року за минулий податковий рік», — пояснює ТСН.ua адвокатка.

За її словами, податкове повідомлення-рішення може надходити двома способами:

рекомендованим листом на адресу реєстрації платника

в електронній формі через Електронний кабінет платника , якщо людина заздалегідь подала заяву про бажання отримувати документи саме таким способом

«Якщо платник податків не подавав таку заяву, то він має отримувати податкове повідомлення-рішення на адресу своєї реєстрації», — пояснює ТСН.ua Марина Бекало.

Чому повідомлення іноді приходять із запізненням

За словами адвокатки, одна з найпоширеніших причин — листи надсилаються за місцем офіційної реєстрації, де людина вже давно не проживає.

Крім того, після зміни місця проживання інформація в державних реєстрах може оновлюватися не одразу.

«Якщо платник податків змінив місце реєстрації, варто подати до податкової форму № 5-ДР. Це дозволить податковій надсилати листи на актуальну адресу проживання», — радить ТСН.ua Марина Бекало.

Як не пропустити податкове повідомлення

На думку Марини Бекало, найзручніше контролювати свої податкові зобов’язання через Електронний кабінет платника. Там можна перевіряти нараховані податки, стан розрахунків із бюджетом, наявність податкового боргу та одразу сплачувати необхідні суми онлайн.

«Найпростіший спосіб отримувати вчасно інформацію про нарахований податок можливо через Електронний кабінет платника, в якому також можна сплатити податки онлайн в розділі „стан розрахунків з бюджетом“ та передивлятися про стан виконання податкових зобов’язань, нараховані податки, податкові борги та всі оплати», — каже адвокатка.

Для цього потрібно пройти верифікацію за допомогою електронного цифрового підпису або Дія.Підпису та подати заяву про отримання документів через Електронний кабінет.

Хто звільнений від сплати податку

Не сплачують податок власники житла, площа якого не перевищує встановлені законом норми.

Також від сплати звільняються власники нерухомості, яка розташована на тимчасово окупованих територіях, у зоні активних бойових дій або була пошкоджена внаслідок війни.

Крім того, податок не нараховується на окремі категорії об’єктів, зокрема дитячі будинки сімейного типу, житло дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, житлову нерухомість громадських об’єднань осіб з інвалідністю, а також житло багатодітних чи прийомних сімей, у яких виховується п’ятеро і більше дітей.

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