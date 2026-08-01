Небезпека шириться Україною: синоптики забили на сполох у ще низці регіонів – мапа “червоних” міст

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Перші дні серпня принесуть в Україну справжню хвилю спеки. За прогнозами синоптиків, температура повітря в окремих регіонах сягатиме +38 градусів, а суха погода значно підвищить ризик виникнення пожеж.

За даними українського гідрометцентру, у п’ятницю, 1 серпня, по всій країні очікується невелика хмарність без опадів. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3–8 м/с.

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Температура повітря вночі становитиме +15…+20 градусів, удень — +27…+32 градуси. Водночас у західних областях місцями прогнозують сильну спеку до +35…+37 градусів.

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Крім того, 1-2 серпня у Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській областях та в Криму, а також у Рівненській, Кіровоградській і Чернігівській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Мапа / © Укргідрометцентр

Чому в Україну прийшла африканська спека

Начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань пояснив, що причиною різкого підвищення температури стане потужний атмосферний процес.

«Над Марокко через Італію до України простягатиметься потужний висотний гребінь Азорського антициклону. Ця система високого тиску створить тепловий купол, що стискає добре розжарене повітря до земної поверхні та підвищує температуру», — зазначив синоптик.

За його словами, саме атмосферні потоки принесуть до України сухе гаряче повітря африканського походження.

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Коли температура сягне +38

За словами Постриганя, уже 1-2 серпня в Україні переважатиме сонячна та суха погода.

«У суботу та неділю, 1-2 серпня, стабільно сонячна та суха погода, а серпнева спека лише набиратиме обертів. Вночі 15-20°, вдень 29-34°», — повідомив він.

Найскладнішою ситуація може стати у період від 3 до 6 серпня. Саме тоді, за прогнозом синоптика, антициклон не дозволить сформуватися дощовим хмарам, через що температура повітря продовжить зростати.

«У період 3-6 серпня збережеться стійка антициклональна циркуляція — тобто сухо і дуже спекотно. Вдень прогнозуємо сильну спеку 35-38°, вночі тропічні 22-24°», — наголосив Постригань.

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За попередніми прогнозами світових моделей, високі температури можуть затриматися в Україні надовго.

«За даними провідних світових моделей прогнозування, високі температури протримаються щонайменше тиждень, до 7 серпня», — повідомив синоптик.

Водночас він закликав українців відповідально поставитися до спекотної погоди, користуватися сонцезахисними засобами, носити головні убори та уникати тривалого перебування під відкритим сонцем у найспекотніші години дня.

Нагадаємо, спека є серйозним стресом для серцево-судинної системи. Щоб захистити організм від перегрівання, судини розширюються, а серце починає працювати у посиленому режимі. Артеріальний тиск зазвичай падає.

Такі зміни можуть викликати тахікардію, гіпотензію, слабкість та запаморочення, а додаткові фізичні навантаження лише наближають серце до пікових показників.

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