Чи можна користуватися звичайним папером замість туалетного: відповідь вас здивує

Чим можна замінити туалетний папір / © Unsplash

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Іноді туалетний папір несподівано закінчується, і виникає спокуса скористатися звичайними паперовими серветками, кухонними рушниками або навіть офісним папером. На перший погляд здається, що різниця між цими виробами незначна, проте насправді вони мають різне призначення, склад і властивості.

Експерти зазначають, що така заміна може бути допустимою лише як тимчасовий вихід із ситуації. Чому та що потрібно знати — розповідаємо у матеріалі ТСН.ua.

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Чим туалетний папір відрізняється від звичайного

Туалетний папір спеціально створений для контакту з чутливою шкірою. Він м’який, швидко розпадається у воді та не створює значного навантаження на каналізацію.

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Звичайний папір, навпаки, виготовляють так, щоб він був міцнішим. Саме тому паперові рушники, серветки або офісні аркуші значно повільніше розмокають і довше зберігають структуру. Через це вони можуть не лише викликати дискомфорт під час використання, а й стати причиною засмічення труб.

Чи можна використовувати звичайний папір

Якщо іншого виходу немає, одноразове використання м’яких паперових серветок або чистого паперу без барвників можливе. Однак це не повинно ставати звичкою.

Офісний папір, газети, журнали або картонні вироби для таких цілей не підходять. Вони мають грубішу структуру, можуть подразнювати шкіру, а друкарські фарби інколи містять речовини, які не призначені для тривалого контакту зі слизовими оболонками.

Чому не можна змивати паперові рушники в унітаз

Одна з найпоширеніших помилок — викидати в каналізацію паперові рушники чи щільні серветки.

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На відміну від туалетного паперу, вони не розчиняються швидко у воді. Волокна залишаються міцними, можуть накопичуватися в трубах і створювати засмічення, особливо в старих каналізаційних системах. Тому такі вироби краще викидати у смітник.

Яка альтернатива є найкращою

Якщо туалетний папір закінчився, безпечнішою альтернативою може стати підмивання теплою водою. Саме цей спосіб лікарі часто називають найгігієнічнішим, адже він забезпечує ефективніше очищення та зменшує ризик подразнення шкіри.

Після цього достатньо акуратно промокнути вологу чистим рушником або м’якою серветкою, яку не потрібно змивати в унітаз.

Які матеріали не варто використовувати

Фахівці радять уникати використання:

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газет і журналів;

офісного паперу;

паперових рушників;

вологих серветок, якщо на упаковці не зазначено, що їх дозволено змивати;

картону або іншого щільного паперу.

Усі ці матеріали можуть бути занадто жорсткими для шкіри або створювати проблеми з каналізацією. Якщо ж є можливість, найкращою альтернативою залишається звичайна вода. Вона забезпечує належну гігієну, не подразнює шкіру та не створює ризику засмічення каналізаційної системи.

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