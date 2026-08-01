Росіяни масовано атакували важливий об’єкт у Києві: навчальний рік у школах під загрозою зриву

Наслідки атаки по друкарні / © ТСН

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Під час масштабного удару балістикою по Києву в ніч проти неділі, 19 липня, російська ракета влучила в друкарню, де виготовляли шкільні підручники.

Навчальні посібники були вже повністю підготовлені для відправлення до шкіл. Однак тепер весь наклад доведеться друкувати заново, а доставку до освітніх закладів — відкласти щонайменше на кілька місяців.

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Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Аліни Лісової.

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Росія масовано атакувала друкарню

Повністю винесений дах, розтрощені міцні бетонні стіни та вщент засипаний уламками цех — це одне із найбільших поліграфічних підприємств України. Тут роками друкувалися та зберігалися книжки багатьох провідних українських видавництв.

У ніч проти 19 липня у це приміщення поцілила російська балістична ракета, начинена нищівною шрапнеллю. Вона наскрізь пробила стелю, повністю знищила все поліграфічне обладнання, друкарський верстат, спалила готову віддруковану продукцію на складах та офісні приміщення.

Вікторія Гайдай, комерційна директорка групи компаній «Конві»: «Попередня оцінка взагалі всіх втрат — вона шалена, там цифри сягають 7,5 мільйона доларів. Дуже багато пошкоджено додаткових приміщень, дуже багато майна вигоріло, дуже багато було затоплено під час гасіння пожежними машинами… Пошкоджено покрівлі на площі 12 тисяч квадратних метрів».

Наслідки атаки по друкарні / © ТСН

Героїчний вчинок працівника та знищені підручники

На щастя, під час цієї нічної атаки ніхто з працівників підприємства не постраждав. Утім, як розповідає комерційна директорка компанії Вікторія, серед найболючіших втрат — це шкільні підручники.

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До відправки, зокрема, вже була підготовлена частина великого державного замовлення на новий навчальний рік, а саме посібники для 4-х та 9-х класів. Усі вони вщент згоріли у вогні.

Вікторія Гайдай, комерційна директорка групи компаній «Конві»: «Уночі до мене зателефонував наш працівник, який мешкає неподалік. Він сів за навантажувач-кару і намагався власноруч урятувати книги під вогнем — це просто героїчний вчинок… Якщо ми говоримо про обсяги знищеного, то це 260 тисяч готових підручників і ще понад 140 тисяч — це напівфабрикати».

Реакція МОН, Мінкульту та чи сядуть діти за парти

На своїй сторінці у соцмережах міністр освіти Андрій Бутенко зазначив: ворог роками намагається знищити українську освіту — руйнує школи, ліцеї й університети. Цього разу підступно зазіхнув на навчальні матеріали, аби напередодні 1 вересня зірвати навчальний процес для українських школярів. Утім, як запевняє міністр, втілити цей план ворогу не вдасться.

Лише у липні внаслідок ворожих атак росіяни знищили півтора мільйона українських книжок — такі дані наводить очільниця Міністерства культури Тетяна Бережна. Вона наголошує: відновлення друкарень та підтримка видавничої галузі нині є питанням культурної стійкості та національної безпеки.

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Зокрема, за її словами, Мінекономіки вже консультує постраждалі виробництва та друкарні щодо можливостей отримання фінансової допомоги. Йдеться про гранти сумою до 16 млн гривень на відновлення обладнання, компенсації розміром до 30 млн гривень за пошкоджене майно та інші додаткові субсидії.

Віра у відновлення та розбір завалів

Вікторія Гайдай, комерційна директорка групи компаній «Конві»: «Це злочин проти нації. У Біблії сказано: „Спочатку було Слово“. Зі слова все почалося — культура, освіта. Слово живе в книзі, а книга народжується в друкарні… Нам потрібна спеціальна техніка, щоб розгребти ці завали, нам потрібне накриття, щоб ми могли все це закрити від негоди, потрібні друкарські машини, люди… або гроші, і ми самі все зробимо. Ми не будемо зупинятися, ми доведемо всім, що українців не знищити, ми вистоїмо!».

Наразі працівники знищеної друкарні продовжують розбирати завали. Вони прагнуть устигнути до настання холодів хоча б перекрити пошкоджений дах, вставити вікна та очистити цехи. Далі тут планується відразу повернутися до роботи та віддрукувати весь знищений наклад шкільних підручників.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: МАСОВАНИЙ УДАР по УКРАЇНІ! ДБР ВЗЯЛОСЯ за ТЦК! РОСІЙСЬКА РАКЕТА у ПОЛЬЩІ? | ТСН 11:00 30 липня

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