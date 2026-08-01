Россияне подвергли массированной атаке важный объект в Киеве: учебный год в школах находится под угрозой срыва

Последствия нападения на типографию / © ТСН

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Во время масштабного ракетного удара по Киеву в ночь на воскресенье, 19 июля, российская ракета попала в типографию, где печатали школьные учебники.

Учебные пособия уже были полностью подготовлены к отправке в школы. Однако теперь весь тираж придется перепечатать, а доставку в учебные заведения — отложить как минимум на несколько месяцев.

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Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Алины Лисовой.

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Россия подвергла типографию массированной атаке

Полностью снесенная крыша, разбитые прочные бетонные стены и полностью заваленный обломками цех — это одно из крупнейших полиграфических предприятий Украины. Здесь на протяжении многих лет печатались и хранились книги многих ведущих украинских издательств.

В ночь на 19 июля в это здание попала российская баллистическая ракета, начиненная разрушительной шрапнелью. Она насквозь пробила потолок, полностью уничтожила всё полиграфическое оборудование, печатный станок, сожгла готовую отпечатанную продукцию на складах и офисные помещения.

Виктория Гайдай, коммерческий директор группы компаний «Конви»: «Предварительная оценка всех убытков — она просто огромна, цифры достигают 7,5 миллиона долларов. Очень много повреждено вспомогательных помещений, очень много имущества сгорело, очень много было затоплено во время тушения пожарными машинами… Повреждены кровли на площади 12 тысяч квадратных метров».

Последствия нападения на типографию / © ТСН

Героический поступок сотрудника и уничтоженные учебники

К счастью, во время этой ночной атаки никто из сотрудников предприятия не пострадал. Впрочем, как рассказывает коммерческий директор компании Виктория, среди самых болезненных потерь — школьные учебники.

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К отправке, в частности, уже была подготовлена часть крупного государственного заказа на новый учебный год, а именно учебные пособия для 4-х и 9-х классов. Все они полностью сгорели в огне.

Виктория Гайдай, коммерческий директор группы компаний «Конви»: «Ночью мне позвонил наш сотрудник, который живет неподалеку. Он сел за погрузчик-кару и пытался собственными руками спасти книги из огня — это просто героический поступок… Если говорить об объемах уничтоженного, то это 260 тысяч готовых учебников и ещё более 140 тысяч — это полуфабрикаты».

Реакция МОН, Минкульта и сядут ли дети за парты

На своей странице в социальных сетях министр образования Андрей Бутенко отметил: враг годами пытается уничтожить украинское образование — разрушает школы, лицеи и университеты. На этот раз он коварно покусился на учебные материалы, чтобы накануне 1 сентября сорвать учебный процесс для украинских школьников. Впрочем, как уверяет министр, воплотить этот план врагу не удастся.

Только в июле в результате вражеских атак россияне уничтожили полтора миллиона украинских книг— такие данные приводит глава Министерства культуры Татьяна Бережная. Она подчеркивает: восстановление типографий и поддержка издательской отрасли в настоящее время являются вопросом культурной устойчивости и национальной безопасности.

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В частности, по её словам, Минэкономики уже консультирует пострадавшие предприятия и типографии по вопросам получения финансовой помощи. Речь идет о грантах в размере до 16 млн гривен на восстановление оборудования, компенсациях в размере до 30 млн гривен за поврежденное имущество и других дополнительных субсидиях.

Вера в восстановление и разбор завалов

Виктория Гайдай, коммерческий директор группы компаний «Конви»: «Это преступление против нации. В Библии сказано: „В начале было Слово“. Со слова всё началось — культура, образование. Слово живёт в книге, а книга рождается в типографии… Нам нужна специальная техника, чтобы расчистить эти завалы, нам нужно укрытие, чтобы мы могли защитить всё это от непогоды, нужны печатные машины, люди… или деньги, и мы сами всё сделаем. Мы не остановимся, мы докажем всем, что украинцев не уничтожить, мы выстоим!».

В настоящее время работники разрушенной типографии продолжают расчищать завалы. Они стремятся успеть до наступления холодов хотя бы перекрыть поврежденную крышу, установить окна и очистить цеха. Далее здесь планируется сразу же возобновить работу и напечатать весь уничтоженный тираж школьных учебников.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: МАССОВЫЙ УДАР по УКРАИНЕ! ГБР ВЗЯЛОСЬ за ТЦК! РОССИЙСКАЯ РАКЕТА в ПОЛЬШЕ? | ТСН 11:00 30 июля

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