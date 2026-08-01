Ночная атака по Киеву: Сибига обратился с жестким призывом к союзникам

Андрей Сибига / © Getty Images

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После очередной массированной ракетной атаки России по Киеву, Украина призвала международных партнеров ускорить поставки современных систем противовоздушной обороны. Промедление с принятием решений влияет на количество жертв среди мирного населения.

С соответствующим заявлением выступил глава МИД Андрей Сибига.

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«Ночной удар по столице стал очередным свидетельством того, что Кремль продолжает сознательную кампанию террора против гражданского населения, компенсируя неудачи на фронте массовым обстрелом украинских городов», — заявил Сибига.

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Министр отметил, что во время последней атаки российская армия выпустила около трех десятков баллистических ракет. В то же время такой масштабный удар стал уже вторым за последние двое суток, что свидетельствует о резком усилении воздушной кампании против Украины.

Сибига обратился к союзникам с призывом максимально ускорить передачу Украине дополнительных комплексов ПВО, противоракетной обороны и ракет-перехватчиков.

«Каждое решение, усиливающее защиту украинского неба, спасает человеческие жизни. Каждая задержка означает новые жертвы и новые военные преступления России», — подчеркнул министр.

Атака по Киеву 1 августа 2026 — что известно

Российская армия в ночь на 1 августа массированно ударила по Киеву. В результате обстрела погибли 9 человек, еще 30 получили травмы. Среди пострадавших — четверо детей.

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В пяти районах столицы (Соломенский, Дарницкий, Шевченковский, Днепровский и Печерский) удары повредили и частично разрушили дома и админздание. Также атака повлекла за собой пожары, в частности горели машины и дома.

В Киеве перекрыли движение по улицам Урловская и Здолбуновская — в направлении улицы Глеба Бабича, сообщает КГГА.

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