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- Украина
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Как удостоверить личность, пока оформляется новый паспорт — четыре способа
В период оформления нового паспорта гражданина Украины возникает потребность в удостоверении личности.
При оформлении паспорта в Украине есть несколько способов удостоверить личность, пока нет нового документа.
Об этом напомнили в Государственной миграционной службе Украины.
Для удостоверения личности можно использовать следующие документы:
загранпаспорт
водительское удостоверение
цифровые документы в мобильном приложении «Дія», ведь они имеют такую же юридическую силу, как бумажный или пластиковый аналог
«єДокумент» — это временный документ для удостоверения личности в период военного положения, он создается автоматически на основании данных из BankID или данных биометрического документа
Оформление паспорта в Украине
Оформить паспорт в Украине можно в любом подразделении Государственной миграционной службы Украины в порядке «живой очереди». Также можно воспользоваться сервисом «Электронная очередь» и зарегистрироваться на удобное время.
Напомним, записаться в электронную очередь в ГП «Документ» можно без применения «Дії». На сегодняшний день доступна опция записи в электронную очередь через BankID.
Соответственно, нужно закачать приложение банка и пройти там верификацию даже с помощью паспорта книжечки и идентификационного номера. Затем зарегистрируйте на мобильный номер. После этого будет доступна опция регистрации.