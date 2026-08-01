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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
72
Время на прочтение
1 мин

Как удостоверить личность, пока оформляется новый паспорт — четыре способа

В период оформления нового паспорта гражданина Украины возникает потребность в удостоверении личности.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Паспорт

Паспорт

При оформлении паспорта в Украине есть несколько способов удостоверить личность, пока нет нового документа.

Об этом напомнили в Государственной миграционной службе Украины.

Для удостоверения личности можно использовать следующие документы:

  • загранпаспорт

  • водительское удостоверение

  • цифровые документы в мобильном приложении «Дія», ведь они имеют такую же юридическую силу, как бумажный или пластиковый аналог

  • «єДокумент» — это временный документ для удостоверения личности в период военного положения, он создается автоматически на основании данных из BankID или данных биометрического документа

Оформление паспорта в Украине

Оформить паспорт в Украине можно в любом подразделении Государственной миграционной службы Украины в порядке «живой очереди». Также можно воспользоваться сервисом «Электронная очередь» и зарегистрироваться на удобное время.

Напомним, записаться в электронную очередь в ГП «Документ» можно без применения «Дії». На сегодняшний день доступна опция записи в электронную очередь через BankID.

Соответственно, нужно закачать приложение банка и пройти там верификацию даже с помощью паспорта книжечки и идентификационного номера. Затем зарегистрируйте на мобильный номер. После этого будет доступна опция регистрации.

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Дата публикации
Количество просмотров
72
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