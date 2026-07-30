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- Украина
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Не всем выдадут ID-паспорт: ГМС пояснила, кто рискует получить отказ
Решение об отказе принимается территориальными органами или подразделениями Миграционной службы исключительно в случаях, предусмотренных законодательством.
Государственная миграционная служба Украины напомнила, что в ряде случаев заявителям могут на законных основаниях отказать в оформлении или выдаче паспорта гражданина Украины в форме ID-карты.
Об этом говорится в посте Миграционной службы Днепропетровской области в Facebook.
В сообщении отмечается, что решение об отказе принимается территориальными органами или подразделениями Миграционной службы исключительно в случаях, предусмотренных законодательством.
В каких случаях могут отказать
Основанием для отказа может служить тот факт, что заявитель не является гражданином Украины.
Кроме того, оформление нового документа может не производиться, если у человека уже есть действующий паспорт гражданина Украины, в том числе паспорт образца 1994 года. В то же время это правило не распространяется на случаи замены документа в связи с обнаруженной ошибкой в персональных данных, обращением в течение месяца до истечения срока его действия или непригодностью паспорта к дальнейшему использованию.
Кроме того, отказ могут получить заявители:
если предоставленная ими информация не подтверждается данными государственных реестров или картотек;
если законный представитель не смог документально подтвердить свои полномочия на получение паспорта;
если представлен неполный пакет документов;
если в ходе процедуры не удалось установить личность заявителя.
Что делать после отказа
В решении об отказе обязательно указываются конкретные основания, по которым паспорт не может быть оформлен или выдан. Такое решение доводится до сведения заявителя в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством.
Если заявление-анкета подавалось через уполномоченное лицо, письменное уведомление о принятом решении направляется именно ему для последующей передачи заявителю.
Однако отказ не лишает человека права повторно подать заявление на оформление паспорта.
«Заявитель имеет право повторно обратиться в территориальный орган или подразделение ГМС, а также к уполномоченному субъекту, в случае изменения или устранения обстоятельств, в связи с которыми ему было отказано в оформлении или выдаче паспорта», — отметили в Миграционной службе.
Напомним, что украинцы, которые в настоящее время находятся за пределами родины, имеют возможность оформить новый заграничный паспорт в дипломатических учреждениях Украины. Услуга доступна всем гражданам, достигшим 14-летнего возраста, однако для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет введены особые условия, связанные с воинским учетом.