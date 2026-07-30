Не всем выдадут ID-паспорт: ГМС пояснила, кто рискует получить отказ

Паспорт в виде ID-карты / © Государственная миграционная служба Украины

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Государственная миграционная служба Украины напомнила, что в ряде случаев заявителям могут на законных основаниях отказать в оформлении или выдаче паспорта гражданина Украины в форме ID-карты.

Об этом говорится в посте Миграционной службы Днепропетровской области в Facebook.

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В сообщении отмечается, что решение об отказе принимается территориальными органами или подразделениями Миграционной службы исключительно в случаях, предусмотренных законодательством.

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В каких случаях могут отказать

Основанием для отказа может служить тот факт, что заявитель не является гражданином Украины.

Кроме того, оформление нового документа может не производиться, если у человека уже есть действующий паспорт гражданина Украины, в том числе паспорт образца 1994 года. В то же время это правило не распространяется на случаи замены документа в связи с обнаруженной ошибкой в персональных данных, обращением в течение месяца до истечения срока его действия или непригодностью паспорта к дальнейшему использованию.

Кроме того, отказ могут получить заявители:

если предоставленная ими информация не подтверждается данными государственных реестров или картотек;

если законный представитель не смог документально подтвердить свои полномочия на получение паспорта;

если представлен неполный пакет документов;

если в ходе процедуры не удалось установить личность заявителя.

Что делать после отказа

В решении об отказе обязательно указываются конкретные основания, по которым паспорт не может быть оформлен или выдан. Такое решение доводится до сведения заявителя в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством.

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Если заявление-анкета подавалось через уполномоченное лицо, письменное уведомление о принятом решении направляется именно ему для последующей передачи заявителю.

Однако отказ не лишает человека права повторно подать заявление на оформление паспорта.

«Заявитель имеет право повторно обратиться в территориальный орган или подразделение ГМС, а также к уполномоченному субъекту, в случае изменения или устранения обстоятельств, в связи с которыми ему было отказано в оформлении или выдаче паспорта», — отметили в Миграционной службе.

Напомним, что украинцы, которые в настоящее время находятся за пределами родины, имеют возможность оформить новый заграничный паспорт в дипломатических учреждениях Украины. Услуга доступна всем гражданам, достигшим 14-летнего возраста, однако для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет введены особые условия, связанные с воинским учетом.

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