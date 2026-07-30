Не всім видадуть ID-паспорт: ДМС пояснила, хто ризикує отримати відмову

Паспорт у вигляді ID-картки / © Державна міграційна служба України

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Державна міграційна служба України нагадала, що у низці випадків заявникам можуть законно відмовити в оформленні або видаванні паспорта громадянина України у формі ID-картки.

Про це йдеться у дописі Міграційної служби в Дніпропетровській області у Facebook.

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У повідомленні зазначили, що рішення про відмову ухвалюють територіальні органи або підрозділи Міграційної служби виключно у випадках, визначених законодавством.

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У яких випадках можуть відмовити

Підставою для відмови може бути те, що заявник не є громадянином України.

Крім того, оформлення нового документа можуть не здійснювати, якщо людина вже має чинний паспорт громадянина України, зокрема паспорт зразка 1994 року. Водночас це правило не поширюється на випадки обміну документа через виявлену помилку в персональних даних, звернення протягом місяця до завершення строку його дії або непридатність паспорта до подальшого використання.

Також відмову можуть отримати заявники:

якщо інформація, надана ними, не підтверджується даними державних реєстрів або картотек;

якщо законний представник не зміг документально підтвердити свої повноваження на отримання паспорта;

якщо подано неповний пакет документів;

якщо під час проведення процедури не вдалося встановити особу заявника.

Що робити після відмови

У рішенні про відмову обов’язково зазначаються конкретні підстави, через які паспорт не може бути оформлений або виданий. Таке рішення доводиться до відома заявника у порядку та строки, передбачені законодавством.

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Якщо заява-анкета подавалася через уповноваженого суб’єкта, письмове повідомлення про ухвалене рішення надсилається саме йому для подальшого вручення заявнику.

Проте відмова не позбавляє людину права повторно звернутися за оформленням паспорта.

«Заявник має право повторно звернутися до територіального органу чи підрозділу ДМС, а також уповноваженого суб’єкта, в разі зміни або усунення обставин, у зв’язку з якими йому було відмовлено в оформленні чи видачі паспорта», — зазначили у Міграційній службі.

Нагадаємо, українці, які наразі перебувають за межами батьківщини, мають можливість оформити новий закордонний паспорт у дипломатичних установах України. Послуга доступна всім громадянам, які досягли 14-річного віку, проте для чоловіків віком від 18 до 60 років запроваджено особливі умови, пов’язані з військовим обліком.

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