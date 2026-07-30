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ТСН у соціальних мережах

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«Ландекс Агро» Олександра Кацуби увійшла до списку Forbes Next 250

Харківська агрокомпанія «Ландекс Агро» увійшла до Next 250 — щорічного списку Forbes Ukraine, який об’єднує найперспективніші малі та середні підприємства країни. Формуючи список, редакція оцінювала сотні українських бізнесів із річним виторгом від 10 млн до 1 млрд гривень. Серед критеріїв відбору Forbes називає життєстійкість компанії в умовах війни, інноваційність продукту, швидкість масштабування, нестандартні управлінські рішення, а також прозорість і ділову репутацію.

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«Ландекс Агро» Олександра Кацуби увійшла до списку Forbes Next 250

«Ландекс Агро» працює на деокупованих територіях восьми громад Харківської області — у Лозівському, Ізюмському та Куп’янському районах. Компанія вирощує зернові й олійні культури, надає в оренду сільгосптехніку, займається зберіганням і доробкою продукції. Земельний банк становить 52,8 тис. гектарів, із яких 9500 гектарів перебувають у власності товариства.

Основну частину земель компанія залучила протягом двох років. У грудні 2024 року вона придбала 26,5 тис. гектарів — колишні активи AgroGeneration. У лютому 2025-го земельний банк зріс ще на 3,8 тис. гектарів за рахунок Лозівського кластера. У жовтні того ж року Антимонопольний комітет дозволив компанії придбати агрофірму «Подолівська» з 6,6 тис. гектарів, а в лютому 2026-го — ТОВ «Землі Слобожанщини».

Збиральна кампанія 2026 року триває. Обмолот гороху завершено на площі 475,3 гектара: валовий збір становив 1089,82 тонни за врожайності 22,93 ц/га. Озимий ріпак зібрано з 353,66 гектара з результатом 17,8 ц/га. Середня врожайність озимої пшениці — 48 ц/га, комбайни пройшли 2969 гектарів, до збирання залишається 12 227,9 гектара.

На показники вплинули весняні приморозки, літня посуха та бойові дії. Лише протягом липня через обстріли в Ізюмському районі знищено до 150 гектарів посівів пшениці.

«Жнива на Харківщині сьогодні — це не просто робота, це справжній виклик», — зазначає керівник компанії Гліб Гаврилов. За його словами, мінна небезпека та ризик обстрілів є щоденною реальністю для механізаторів і агрономів, тому пріоритетом для підприємства залишається безпека працівників.

Харківська область має найвищий в Україні рівень забруднення вибухонебезпечними предметами. «Ландекс Агро» співпрацює із сертифікованими операторами протимінної діяльності, повертаючи сільськогосподарські землі до безпечного використання.

У квітні 2025 року компанія інтегрувала IoT-платформу «Агроконтроль» для цифрового управління виробничими процесами. У структурі посівів переважають соняшник та озима пшениця — на них припадає 80% площ; решту займають льон, ріпак, горох, нут і соя. Під льоном задіяно до 4000 гектарів.

Кінцевим бенефіціаром «Ландекс Агро» є підприємець та інвестор Олександр Кацуба, який також має активи у сферах газовидобування, медіа та фінансових технологій.

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Кількість переглядів
52
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