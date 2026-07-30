Міжнародні спостерігачі вказали на системну проблему з обвинуваченням у справі «Роттердам+»

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Про це йдеться у звіті місії за результатами засідання ВАКС, що пройшло 17 липня.

За спостереженнями експертів, під час дослідження доказів як суд, так і сторона захисту неодноразово зверталися до прокурора з проханням конкретизувати, які саме обставини обвинувачення підтверджуються досліджуваними матеріалами, яке доказове значення має кожен із них та як окремі документи інтегруються у загальну конструкцію обвинувачення.

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У місії наголошують, що аналогічні ситуації фіксувалися й на попередніх засіданнях у цьому провадженні (25 і 29 травня, 2 і 3 червня, 15 липня), що свідчить про системний характер відповідної процесуальної проблематики.

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На думку спостерігачів, потреба в постійному уточненні обвинувальної позиції вже під час судового розгляду безпосередньо впливає на ефективність права на захист: обвинувачений може реально захищатися лише тоді, коли чітко розуміє, які фактичні твердження покладені в основу обвинувачення та якими доказами вони підтверджуються.

Експерти нагадують, що право бути детально поінформованим про характер і підстави обвинувачення гарантоване підпунктом «а» пункту 3 статті 6 Конвенції, а обов’язок довести винуватість поза розумним сумнівом лежить на стороні обвинувачення. За позицією ЄСПЛ, будь-які обґрунтовані сумніви щодо узгодженості доказової конструкції не можуть тлумачитися на шкоду обвинуваченому (принцип in dubio pro reo).

За висновком місії, систематична необхідність звертатися до прокурора за уточненнями може обмежувати реальну можливість захисту ефективно спростовувати доводи обвинувачення. Провадження рекомендовано до подальшого моніторингу.

Моніторингова місія IAC ISHR виконує одне з основних завдань IAC ISHR — сприяє дотриманню права на справедливий суд та впровадженню сучасних практик у судочинство.

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