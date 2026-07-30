ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
536
Час на прочитання
2 хв

Стефанішина вперше висловилася про можливу відставку: чому Зеленський хотів, щоб вона залишилася

Посолка України в США Ольга Стефанішина йде у відставку через перевірку її майна.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
Ольга Стефанішина

Ольга Стефанішина / © Ольга Стефанішина

Посолка України в США Ольга Стефанішина невдовзі піде з посади через розслідування щодо її майна. Вона ухвалила це рішення сама, хоча Володимир Зеленський просив її залишитися.

Про це Стефанішина повідомила під час заходу Monitor Breakfast та пресконференції у Вашингтоні 30 липня.

Стефанішина залишає посаду посла у США — що заявила

Очільниця диппредставництва підкреслила, що президент Володимир Зеленський не обговорював із нею це питання та підтримує її подальшу роботу.

«Він (Зеленський — ред.) не просив мене про відставку, і насправді він не хоче, щоб я пішла… Він хоче, щоб я залишалася на посаді. Тому що, по суті, ще до того, як я прибула сюди як посол, я підготувала план. Ми працювали над ним, і, по суті, ми перебуваємо там, де хотіли бути», — сказала дипломатка.

Причиною свого кроку Стефанішина назвала закиди в медіа щодо нібито конфлікту інтересів в Україні та порушень під час декларування статків. Дипломатка сприймає цю ситуацію як природну для посадовців такого рівня.

«Ви знаєте, що всі, хто перебуває у близькому колі президента, піддаються підозрі в багатьох речах, і справді є спроба висунути звинувачення щодо того, як я декларувала своє майно. Це абсолютно нормальний процес», — зазначила вона.

Також посадовиця заявила про готовність особисто прибути до Києва, аби відповісти на всі запитання правоохоронців та громадськості.

«Це буде публічно. Це не пов’язано з моєю офіційною посадою, чи з тим, що я використовувала під час своєї офіційної посади, чи з чимось пов’язаним з цим. Але водночас дискусія триває», — додала Ольга Стефанішина.

Відставка Ольги Стефанішиної — останні новини

Раніше низка українських ЗМІ повідомляла, що Ольга Стефанішина нібито попросила завершити дипломатичну службу з особистих причин. Також у медіа з’являлися припущення, що новою посолкою України у США може стати Юлія Свириденко.

Раніше ми писали, що за словами президента України Володимира Зеленського, найближчим часом буде ухвалено рішення щодо звільнення низки українських послів за кордоном.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
536
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie