Стефанішина вперше висловилася про можливу відставку: чому Зеленський хотів, щоб вона залишилася

Ольга Стефанішина / © Ольга Стефанішина

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Посолка України в США Ольга Стефанішина невдовзі піде з посади через розслідування щодо її майна. Вона ухвалила це рішення сама, хоча Володимир Зеленський просив її залишитися.

Про це Стефанішина повідомила під час заходу Monitor Breakfast та пресконференції у Вашингтоні 30 липня.

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Стефанішина залишає посаду посла у США — що заявила

Очільниця диппредставництва підкреслила, що президент Володимир Зеленський не обговорював із нею це питання та підтримує її подальшу роботу.

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«Він (Зеленський — ред.) не просив мене про відставку, і насправді він не хоче, щоб я пішла… Він хоче, щоб я залишалася на посаді. Тому що, по суті, ще до того, як я прибула сюди як посол, я підготувала план. Ми працювали над ним, і, по суті, ми перебуваємо там, де хотіли бути», — сказала дипломатка.

Причиною свого кроку Стефанішина назвала закиди в медіа щодо нібито конфлікту інтересів в Україні та порушень під час декларування статків. Дипломатка сприймає цю ситуацію як природну для посадовців такого рівня.

«Ви знаєте, що всі, хто перебуває у близькому колі президента, піддаються підозрі в багатьох речах, і справді є спроба висунути звинувачення щодо того, як я декларувала своє майно. Це абсолютно нормальний процес», — зазначила вона.

Також посадовиця заявила про готовність особисто прибути до Києва, аби відповісти на всі запитання правоохоронців та громадськості.

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«Це буде публічно. Це не пов’язано з моєю офіційною посадою, чи з тим, що я використовувала під час своєї офіційної посади, чи з чимось пов’язаним з цим. Але водночас дискусія триває», — додала Ольга Стефанішина.

Відставка Ольги Стефанішиної — останні новини

Раніше низка українських ЗМІ повідомляла, що Ольга Стефанішина нібито попросила завершити дипломатичну службу з особистих причин. Також у медіа з’являлися припущення, що новою посолкою України у США може стати Юлія Свириденко.

Раніше ми писали, що за словами президента України Володимира Зеленського, найближчим часом буде ухвалено рішення щодо звільнення низки українських послів за кордоном.

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