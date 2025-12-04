Україна та США прагнуть результату у перемовинах щодо миру: Стефанішина прокоментувала хід процесу

Стефанішина

Посол України у США Ольга Стефанішина наголосила, що як Київ, так і Вашингтон налаштовані на досягнення реального результату у перемовинах щодо припинення війни та формування справедливого й довготривалого миру в Україні. Про це вона сказала в кулуарах Сенату США, де відбувалися слухання щодо викрадення Росією українських дітей.

Про це пише Укрінформ.

За її словами, українська сторона виконала всі можливі зобов’язання, які могли сприяти просуванню мирного процесу. Водночас триває активний діалог з американськими партнерами щодо потенційного обсягу майбутніх домовленостей.

«Наразі ми обговорюємо наступні кроки після зустрічі в Москві, а також можливі подальші дії. Прогресу не так багато, але процес триває», — зазначила Стефанішина.

Нагадаємо, що раніше ЗМІ повідомляли, що Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умеровим у Маямі 4 грудня для подальших переговорів.