Украина и США стремятся к результату в переговорах по миру: Стефанишина прокомментировала ход процесса

Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что, несмотря на медленный прогресс, украинско-американские консультации по прекращению войны и установлению устойчивого мира продолжаются и продвигаются вперед.

Елена Кузьмич
Посол Украины в США Ольга Стефанишина подчеркнула, что как Киев, так и Вашингтон настроены на достижение реального результата в переговорах по прекращению войны и формированию справедливого и долговременного мира в Украине. Об этом она сказала в кулуарах Сената США, где проходили слушания по похищению Россией украинских детей.

Об этом пишет Укринформ.

По ее словам, украинская сторона выполнила все возможные обязательства, способствовавшие продвижению мирного процесса. В то же время продолжается активный диалог с американскими партнерами по поводу потенциального объема будущих договоренностей.

«Пока мы обсуждаем следующие шаги после встречи в Москве, а также возможны дальнейшие действия. Прогресса не так много, но процесс продолжается», — отметила Стефанишина.

Напомним, что ранее СМИ сообщали, что Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым в Майами 4 декабря для последующих переговоров.

