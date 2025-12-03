ТСН в социальных сетях

Стремится к "нормальной жизни": Трамп сделал заявление после переговоров с Путиным

По словам Трампа, Уиткофф и Кушнер провели «достаточно хорошую встречу» с кремлевским руководителем Владимиром Путиным.

Стремится к "нормальной жизни": Трамп сделал заявление после переговоров с Путиным

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп прокомментировал переговоры между главой РФ Владимиром Путиным и американскими посланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, заявив, что в Кремле якобы есть желание положить конец войне.

Об этом Трамп заявил 3 декабря во время пресс-конференции.

«Я не знаю, что делает Кремль, но могу сказать вам, что Виткофф и Кушнер провели довольно хорошую встречу с Путиным», — сказал Трамп.

Он сослался на впечатления, сложившиеся у Уиткоффа и его зятя Джареда Кушнера, заявив, что они якобы ощутили готовность Кремля к прекращению боевых действий.

«Путин хотел бы покончить с войной — такое впечатление сложилось у Уиткоффа и Кушнера после этой встречи… Думаю, он хотел бы вернуться к более нормальной жизни», — добавил президент США.

Напомним, переговоры в Кремле между американскими посланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером 2 декабря продолжались в течение 5 часов, но позиция Москвы не смягчилась.

Кремлевский глава Путин до сих пор требует капитуляции Украины, рассчитывая на изменение политики Вашингтона по отношению к Киеву.

В то же время, эксперты высказывают мнение, что визит представителей США в Москву стал многоэтапным сигналом для Дональда Трампа.

