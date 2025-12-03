"Гарна зустріч" у Кремлі: Трамп зробив заяву після переговорів з Путіним

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп прокоментував переговори між очільником РФ Володимиром Путіним та американськими посланцями Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, заявивши, що у Кремлі нібито мають бажання покласти край війні.

Про це Трамп заявив 3 грудня під час пресконференції.

«Я не знаю, що робить Кремль, але можу сказати вам, що Віткофф і Кушнер провели доволі хорошу зустріч із Путіним», — сказав Трамп.

Реклама

Він послався на враження, що склалися у Віткоффа та його зятя Джареда Кушнера, заявивши, що вони нібито відчули готовність Кремля до припинення бойових дій.

«Путін хотів би покласти край війні — таке враження склалося у Віткоффа та Кушнера після цієї зустрічі… Думаю, він хотів би повернутися до більш нормального життя», — додав президент США.

Нагадаємо, переговори в Кремлі між американськими посланцями Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером 2 грудня тривали протягом 5 годин, але позиція Москви не пом’якшилася.

Кремлівський очільник Путін досі вимагає капітуляції України, розраховуючи на зміну політики Вашингтона щодо Києва.

Реклама

Водночас експерти висловлюють думку, що візит представників США до Москви став багатоетапним сигналом для Дональда Трампа.