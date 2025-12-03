Безрезультатні переговори та диктаторські трюки: як пройшла зустріч Путіна з представниками США у Москві

Переговори у Москві 2 грудня 2025 року / © Getty Images

У Москві 2 грудня відбулася зустріч кремлівського диктатора Володимира Путіна із представниками США — спеціальним посланником Стівом Віткоффом та зятем президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Переговори щодо припинення вогню в Україні та подальших мирних ініціатив тривали понад чотири години.

Попри публічні заяви Кремля про «корисну й конструктивну» розмову, аналітики наголошують, що Путін не відмовився від своїх намірів, окрім того, він намагається зірвати подальшу фінансову підтримку Києва.

Що заявляють у Кремлі

Після переговорів, помічник російського президента Юрій Ушаков назвав «корисною й конструктивною» зустріч Володимира Путіна зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом та радником Джаредом Кушнером.

За його словами, деталі перемовин вирішили не розголошувати. Він зазначив, що Москва отримала від американської сторони чотири нові документи, які доповнюють план Дональда Трампа щодо врегулювання війни в Україні.

Очільник РФ Володимир Путін та спецпредставник президента США Стів Віткофф під час зустрічі 2 грудня 2025 року у Москві / © Getty Images

Ушаков зазначив попри те, що компромісного варіанта поки немає (частина пропозицій США викликає різку критику), однак зустріч дала змогу обговорити «шляхи подальшого врегулювання української кризи». Сторони підтвердили готовність продовжувати роботу.

Крім того, американська делегація передала Путіну вітання від Дональда Трампа, а Путін, своєю чергою, передав Трампу «ряд політичних сигналів».

Також Ушаков повідомив, що під час зустрічі із представниками США, Путіна обговорював членство України в НАТО.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що під час перемовин відбувся «прямий обмін думками» щодо мирного плану між Москвою та Вашингтоном. Пєсков уточнив, що формулювання про «відхилення» плану Путіним є неправильним.

Путін змусив американців чекати: що він хотів цим показати Трампу

Російський диктатор Володимир Путін використав поєднання чарівності, затягування часу та погроз, щоб донести свою позицію щодо миру в Україні посланцям США Стіву Віткоффу і Джареду Кушнеру, пише видання Politico.

Журналісти зазначають, що Путін змусив американців чекати кілька годин на зустріч у Кремлі.

Стів Віткофф і Джаред Кушнер на зустрічі в Москві / © Getty Images

Водночас видання Sky News підкреслює, що представників американського президента в столиці РФ зустріли радше як туристів, а не учасників мирних переговорів. Посадовці США отримали повне VIP-обслуговування: був кортеж з аеропорту, обід у ресторані із зіркою Мішлен та прогулянка Червоною площею.

Своєю чергою The Spectator пише, що візит представників США до Москви став багатоетапним сигналом для Дональда Трампа:

по-перше, він збігся в часі з присутністю міністра закордонних справ Китаю Вана І, що підкреслювало нову солідарність Москви з Пекіном;

по-друге, це демонструвало, що Росія розглядає війну в Україні лише як деталь у глобальному геополітичному перерозподілі, де Європа має незначний вплив;

по-третє, прогулянка повз універмаг ЦУМ з розкішними західними товарами, попри санкції, мала на меті показати: Москва — стабільне та безпечне місто, яке «не помітило, що йде війна».

Поки посадовці США «вбивали час», Путін виступив перед пресою на інвестиційному форумі, де звинуватив Європу в зриві мирного процесу і натякнув на майбутню ескалацію.

Журналіст Sky News наголосив, що «там, де була ворожість до Європи, до американців була лише гостинність». Він переконаний, що це частина російської стратегії, яка полягає у тому, аби дистанціювати США від союзників по НАТО і повернути Вашингтон у сторону Москви.

Що приховував очільник РФ на зустрічі Віткоффом і Кушнером

Зустріч Володимира Путіна зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером стала предметом пильної уваги експертів.

Фахівець із мови тіла Інбаал Хонігман, проаналізувавши відео переговорів, дійшла висновку, що Путін свідомо використовував жести для «ствердження своєї влади». Ключовим моментом було несподіване ляскання по столу, що експерт назвала «вимогою уваги» та демонстрацією того, хто «головний у кімнаті».

Кремлівський диктатор Володимир Путін / © Associated Press

Попри ознаки домінування, Хонігман помітила у Путіна ознаки тривоги. Вона звернула увагу на його «руку стрільця» (праву), яку він використовував для акцентування слів, тоді як ліва залишалася нерухомою та невидимою, що нагадує ходу колишнього агента КДБ.

Водночас експерти проаналізували зовнішній вигляд та поведінку спецпосланця США Стіва Віткоффа на зустрічі з Путіним. У Москві він сидів «чисто поголений, уважний, із широкою усмішкою».

Фахівці зауважують, що на зустрічі з українцями у Маямі Віткофф, навпаки, виглядав неохайно та уникав зорового контакту.

Чому Путін не погоджується на мирний план від США

Politico зазначає, що переговори не призвели до пом’якшення позиції Кремля, який досі вимагає фактичної капітуляції України. Український президент Володимир Зеленський, тим часом заявив про готовність до діалогу в «найскладніший момент в історії».

Водночас засновниця політичної консалтингової компанії R.Politik Тетяна Станова наголошує, що Путін «готовий до миру», але на своїх умовах.

Журналісти Sky News припускають, що Путін не йде на компроміс через віру у власну перемогу та спільні інтереси з США.

Видання стверджує, що російський диктатор не поступається з двох причин:

віра у власну перемогу;

спільні інтереси з США: Путін вважає, що Вашингтон та Москва прагнуть тісніших відносин.

Своєю чергою Олександр Баунов із Центру Карнегі зауважує, що Москва розглядає початковий «план із 28 пунктів» як стартову точку і не погодиться на менш вигідну версію, пише The Washington Post. На його думку, Путін задоволений перебігом війни та не відчуває потреби терміново шукати вихід, оскільки «він переодягається у військову форму тричі на місяць і особисто командує генералами».

Безрезультатні переговори у Москві: яка справжня мета Кремля

Політолог Ігор Чаленко вважає, що зустріч Володимира Путіна з американськими посланцями є грою на очікуваннях Дональда Трампа. Головна мета Путіна — зірвати подальшу фінансову підтримку Києва.

Чаленко назвав стратегію Кремля «другою Ялтою»: Путін прагне переговорів у двосторонньому форматі (без Європи), щоб отримати схвалення своїх територіальних здобутків.

«Це для Путіна така собі друга Ялта. Меседжі про те, що «Путін готовий до компромісу, але ж натисніть більше на Київ» — це гра на очікування Трампа швидкого завершення війни. Зрозуміло, що Київ і так отримав достатньо тиску», — зазначив Чаленко.

Політик та дипломат Володимир Омелян наголошує, що будь-який мир з Росією коштує Україні дорожче, ніж війна, а переговори, які нещодавно відбулися в Москві, є безрезультатними.

Своєю чергою старша наукова співробітниця Центру Карнегі вважає, що зустріч з американцями у Москві Путіну була необхідна задля того, аби переконати Вашингтон «тиснути на Київ, щоб той прийняв ці умови як єдиний можливий шлях до миру».

Омелян зазначив, що ключовим досягненням переговорів у Москві для очільника Кремля є те, що він знову відтягнув фінальну розмову з Трампом. Диктатор сподівається, що, поки Захід зайнятий різдвяними клопотами, він зможе захопити ще частину української території та вбити більше українців.

Війна в Україні / © Associated Press

«Сподіваючись, що зараз всі підуть на Різдво на Заході, будуть якісь свої клопоти, він зможе захопити ще шматок України, ще вбити певну кількість українців. Він цієї мети досяг», — акцентував Омелян.

Водночас політик підкреслив, що Путін налаштований воювати довго і росіяни його у цьому підтримують.

Що Путін намагається показати Заходу

Згідно зі звітом американського Інституту вивчення війни (ISW), президент РФ Володимир Путін відхилив мирну пропозицію США та України під час зустрічі 2 грудня і навряд чи погодиться на будь-які компроміси, окрім своїх максималістських воєнних цілей.

Кремль / © Associated Press

Те, що делегації домовилися не розголошувати деталі, на думку ISW, є спробою Кремля заплутати факт відхилення Росією мирної пропозиції, оскільки вона не враховувала всіх її вимог.

Аналітики ISW наголошують, що перед зустріччю Кремль активізував когнітивну війну, щоб зобразити перемогу Росії як неминучу. Путін хизувався неправдивими «успіхами» на фронті, а також заявив, що армія забезпечена «всім необхідним» для продовження бойових дій взимку.

Американські фахівці пояснюють, що «теорія перемоги» диктатора Володимира Путіна ґрунтується на припущенні, що російська армія зможе нескінченно продовжувати просування, перешкоджати ЗСУ повертати будь-яку територію, переживати підтримку України Заходом та здатність Києва протистояти агресії Росії та зрештою виграти війну на виснаження.

«Збільшені претензії Путіна на поле бою є частиною його ширших зусиль, спрямованих на переконання Заходу, що Росія може пережити Україну, таким чином, щоб Україна та Захід мали погодитися з російськими вимогами зараз під час переговорів», — констатують в Інституті вивчення війни.

