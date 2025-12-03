Кремлю компроміси не потрібні: навіщо Путін насправді зустрічався з посланцями Трампа

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Сподівання на швидке дипломатичне завершення війни поки що розбиваються об непоступливість Кремля. Зустріч російського диктатора Володимира Путіна з делегацією США на чолі зі Стівом Віткоффом завершилася без «компромісного варіанту», а Москва назвала низку американських ідей неприйнятними.

Про це пише The Washington Post з посиланням на заяви офіційних осіб та думки експертів.

Чому Кремль не йде на поступки

Аналітики зазначають, що поведінка російської верхівки свідчить про впевненість у власних силах. Олександр Баунов із Центру Карнегі зауважує, що Москва розглядає початковий «план із 28 пунктів» як стартову точку і не погодиться на версію, яка буде менш вигідною для Кремля, ніж оригінал.

За його словами, Путін задоволений перебігом війни.

«Він переодягається у військову форму тричі на місяць і особисто командує генералами над картами», — зазначає експерт.

Баунов зауважує, що диктатор не відчуває потреби терміново шукати вихід із ситуації, яка склалася.

Справжня мета діалогу зі США

Якщо Росії не потрібні компроміси, навіщо тоді зустрічатися? Тетяна Станова, старша наукова співробітниця Центру Карнегі, вважає, що розрахунок Москви суто прагматичний. Головна мета переговорів — переконати Вашингтон «тиснути на Київ, щоб той прийняв ці умови як єдиний можливий шлях до миру».

Фактично йдеться про спробу використати США як інструмент примусу України до капітуляції.

Яким може бути «мир» в уяві Путіна

Володимир Пастухов, почесний професор Університетського коледжу Лондона, підкреслює, що Путін не перебуває в позиції людини, яка хоче миру за будь-яку ціну. Він готовий закінчити війну лише на умовах, які влаштовують його особисто.

«Умови цього миру будуть несправедливими, принизливими для України та образливими для Європи. Проте вони будуть значно менш несправедливими, принизливими та образливими, ніж умови Стамбульської угоди, парафованої навесні 2022 року», — вважає експерт.

Тим часом європейські чиновники висловлюють занепокоєння непохитністю Росії. Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріст зазначив, що попри постійні зусилля США, «ми також повинні визнати, що Росія не зустрічає їх із гнучкістю».

Нагадаємо, представників американського президента в столиці РФ зустріли радше як туристів, а не учасників мирних переговорів. Посадовці США отримали повне VIP-обслуговування, але наразі немає жодних ознак прориву в мирних переговорах щодо України.